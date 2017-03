Bratislava 3.marca 2017 ( WBN/PR ) - VEĽKOLEPÁ OSLAVA 50-TKY ORIFLAME: TVÁROU ZNAČKY SA STALA BARBORA ŠVIDRAŇOVÁ! Svetoznáma kozmetická značka Oriflame oslavuje 50 rokov od svojho založenia ambicióznymi švédskymi bratmi. Slovenská divízia spoločnosti si k dôležitému jubileu pripravila aj spoluprácu so známou speváčkou a herečkou.



Globálna značka prírodnej švédskej kozmetiky Oriflame, založená na princípe priameho predaja, má pred sebou jubilejný päťdesiaty rok.



„Päťdesiat rokov plnenia snov je niečo, na čo sme v Oriflame veľmi hrdí. Našou predstavou do budúcnosti je, že z Oriflame urobíme viac sexi, cool a ešte o niečo zábavnejšiu značku. Tešíme sa na nové a zaujímavé produkty, ktoré našu značku osviežia a oslovia aj mladšiu generáciu,“ hovorí o 50. výročí a plánoch do najbližšej budúcnosti generálny riaditeľ Oriflame Slovensko Jonas Häggqvist.



„V tomto roku sa veľmi tešíme na spoluprácu so slovenskou celebritou a takisto na pokračujúcu spoluprácu s Danielou Hantuchovou pre wellness produkty a charitatívny projekt,“ uzatvára riaditeľ slovenského Oriflame, ktorý momentálne vedie viac ako 45 000 kozmetických poradkýň. Celosvetovo pracuje so značkou Oriflame vyše 3 milióny nezávislých poradkýň ponúkajúcich prírodné švédske produkty svojim zákazníčkam na základe osobného kontaktu.



NOVÁ TVÁR



Pri príležitosti osláv 50. výročia Oriflame v globálnom ponímaní nadviazala slovenská odnož prírodnej kozmetickej značky, ktorá na budúci rok oslávi 25 rokov existencie, novú spoluprácu so známou speváčkou a herečkou Barborou Švidraňovou. Umelkyňa sa tak stala novou tvárou a ambasádorkou slovenského Oriflame.



„Oriflame Slovensko sa v tento jubilejný rok rozhodol, že zmení svoju komunikačnú stratégiu a pokúsi sa výraznejšie zaujať mladšiu generáciu zákazníčok,“ vysvetľuje vznik myšlienky nadviazať spoluprácu so slovenskou celebritou marketingová riaditeľka Oriflame Slovensko Lenka Štefániková.



„Práve preto sme sa rozhodli osloviť Barboru, ženu mnohých tvárí, ktorá sa dokáže udomácniť v každej role. Je plná pozitívnej energie a teší sa zo života a podľa nás taká túži byť každá žena. Tešíme sa, že sa Barbora rozhodla práve pre spoluprácu s nami,“ pokračuje. „Celý Oriflame je o silných a úspešných ženách, presne takých, akou je aj Barbora. V našom prípade ide o prvú silnú komunikačnú stratégiu s lokálnou celebritou a veríme, že sa navzájom naučíme niečo nové,“ dodáva pani Štefániková na margo spojenia 50. výročia a novej ambasádorky Oriflame Slovensko.



„Oriflame registrujem už od svojich 15 rokov a som poctená, že má takáto celosvetová značka záujem o to, aby som ju prezentovala svojou tvárou a osobnosťou. Je to pre mňa veľká príležitosť, nová výzva a skúsenosť, na ktorú sa veľmi teším,“ povedala o novovznikajúcej spolupráci Barbora Švidraňová.



OBDIVUHODNÉ ČÍSLA



Rok 2016 bol pre Oriflame veľmi úspešný. V apríli značka predstavila pokrokovú 4-krokovú starostlivosť o pleť v podobe sád NovAge, ktorých sa za deväť mesiacov podarilo po celom svete predať viac ako milión. Darilo sa aj májovej novinke z populárnej kolekcie dekoratívnej kozmetiky The ONE, tekutému rúžu Lip Sensation, ktorého sa podarilo do konca roka predať viac ako 1 273 000. Nezaostávali ani produkty pre zdravý životný štýl z radu Wellness by Oriflame, ktorých ambasádorkou sa pre Slovensko stala svetoznáma tenistka Daniela Hantuchová. Za vlaňajšok sa zdravých shakov, polievok, tyčiniek a vitamínov predalo globálne viac ako 8 300 000 balení.



POSLANIE POMÁHAŤ DEŤOM



Spoločnosť Oriflame sa celosvetovo venuje charite, pričom najviac peňazí putuje na pomoc deťom v núdzi a v ťažkých životných situáciách. Inak to nie je ani na Slovensku. Oriflame Slovensko realizuje už 13 rokov projekt „Farebné nemocnice“, ktorého hlavnou myšlienkou je zútulňovať detské oddelenia tak, aby sa v nich malí pacienti cítili ako doma. Tvárou projektu je už niekoľko rokov tenistka Daniela Hantuchová, ktorá sa sama venuje detskej charite. V roku 2016 sa podarilo v rámci projektu zrekonštruovať v poradí jedenástu slovenskú nemocnicu.



PLNENIE SNOV



História Oriflame siaha do švédskeho Štokholmu do roku 1967, kedy ju založili bratia Jonas a Robert af Jochnickovci s cieľom pomáhať ľuďom nielen lepšie vyzerať, ale sa aj lepšie cítiť. Počas 50-ročnej tradície sa bratom odhodlaným meniť ľudské životy podarilo vybudovať jednu z najväčších svetových spoločností s pleťovou kozmetikou a „továreň“ na plnenie snov.



Viac informácií nájdete na www.oriflame.sk.