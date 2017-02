V zdravotníctve sú ďalšie firmy, ktorým sa nezvyčajne darilo



BRATISLAVA 24. februára (SITA) - Nezisková mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (TIS) opäť poukazuje na niekoľko firiem v zdravotníctve, ktorým sa malo nezvyčajne dariť. "Akciovka Med Partners sa za necelé tri roky od založenia vyšvihla na 7,5 milióna eur. Eseročka DCX to v rovnakom čase dotiahla na viac ako dvojmiliónové tržby. A ProPharma Group sa za dva roky dostala z obratu pár tisíc eur na 5,5 milióna eur v minulom roku," uviedla Transparency na blogu denníka SME.



Mimovládka pripomenula nákup nočných stolíkov pre vojenskú nemocnicu v Ružomberku spoločnosťou Med Partners v roku 2014. Na predraženie poukázal týždenník Plus 7 dní, keď porovnal kúpu tých istých stolíkov od výhradného importéra nemocnicou v Trstenej za 529 eur za kus, ktoré Med Partners predal za 1 062 eur. Následkom bolo zrušenie zmluvy v hodnote viac ako jeden milión eur. "V prípade ružomberskej nemocnice podľa Plusky v poriadku nebola ani kúpa dezinfekčného prístroja od spoločnosti DCX, ktorý mal byť predražený a požadované parametre prístroja mali byť dôvodom vynútenej neúčasti dvoch potenciálnych záujemcov," dodáva Transparency..



Typická malá miera súťaže ako aj úspor



Ako však upozornila nezisková organizácia, spoločnosti Med Partners a DCX nespájajú len spomínané tendre s ružomberskou nemocnicou, ale do začiatku februára tohto roka aj totožné sídlo na Gorkého 5 v Bratislave, rovnako i osoba spolumajiteľa Igora Krnáča, bývalého šéfa finančnej správy za Radičovej vlády.



Krnáč bol v roku 2012 odvolaný z funkcie šéfa finančného riaditeľstva, následne začal podnikať. "V marci 2013 sa stal konateľom spoločnosti DCX, v októbri zase členom dozornej rady spoločnosti a podľa Registra konečných užívateľov výhod je momentálne i vlastníkom tak DCX, ako aj Med Partners," píše sa v blogu. Konateľom v Med Partners sa stal podľa organizácie jeho exkolega Ivan Dropčo, ktorý mu bol u daniarov námestníkom pre kontrolu daní a daňovú exekúciu.



Podľa Transparency ďalšou vplyvnou osobou v pozadí Med Partners je Peter Šumichrast. "Ten ešte v roku 2013 obchodne zastupoval nemecký B Braun Medical, ktorý u nás i v Česku už dlhé roky dodáva nemocniciam rôzny zdravotnícky materiál či prístroje. V tom čase bol i členom predsedníctva Slovenskej asociácie dodávateľov zdravotníckych pomôcok (SK-MED). V súčasnosti Med Partners vo svojom portfóliu ponúka produkty Braunu. Šumichrast má vlastnícky podiel i v DCX," vysvetlila mimovládka.



Za necelé tri roky Med Partners úspešne uzavrel so štátom takmer 180 obchodov v hodnote viac ako 7 mil. eur, väčšinu cez elektronické trhovisko. "Pre mnohé z týchto jeho nákupov je typická malá miera súťaže ako aj úspor oproti očakávaným cenám," upozorňuje Transparency. Z 18 tendrov vysúťažených v klasickom obstarávaní až v polovici obchodov bol minimálne jeden konkurenčný uchádzač vylúčený. "Ak opomenieme nezrealizovaný nákup stolíkov v Ružomberku, tak dosiahnutá úspora je 1,8 percenta. Dokonca pri štvrtine nákupov došlo k navýšeniu ceny oproti očakávanej," argumentuje nezisková organizácia.



Praha zaobstarala prístroj o 24-tisíc eur lacnejšie



V univerzitnej nemocnici v Košiciach – v komisii sedel Branislav Paška, synovec bývalého šéfa parlamentu – v roku 2014 nakupovali v dvoch častiach dva anestéziologické prístroje. Pre obe časti prišla len jedna ponuka, od Med Partners. "Prvý prístroj značky Perseus A500 od výrobcu Dräger dodal Med Partners presne v hodnote očakávanej ceny, a to 62 tisíc eur bez dane. Typovo ten istý Perseus v približne rovnakom čase obstarala Ústredná vojenská nemocnica v Prahe priamo od nemeckého výrobcu Drägera v prepočte za 38 tisíc eur," informovala Transparency s tým, že Dräger má svoje zastúpenie i na Slovensku a anestéziologické prístroje dodal už viackrát niektorým nemocniciam aj priamo.



Podľa neziskovej organizácie aj keď v priemere má Med Partners v súťaži dvoch až troch konkurentov, je otázne, nakoľko naozaj súťažia. Jedným z najčastejších protivníkov je totiž firma Vitalite, ktorá sa objavuje v každej piatej súťaži, kde Med Partners zákazku vyhral. Na druhej strane vo väčšine súťaží, kde Vitalite dostal zákazku, figuroval Med Partners ako ďalší uchádzač. "Vitalite sídli na Námestí č. 27 vo Zvolene rovnako ako DayCom Group, v ktorej Igor Krnáč zasadal do júna 2014 v dozornej rade a ktorej Med Partners v roku 2014 poskytla pôžičku," dodala Transparency.



Treťou úspešnou firmou je podľa zverejnených informácií pôvodom martinská, v súčasnosti bratislavská ProPharma Group, s.r.o. "Táto firma sa k 5,5-miliónovým tržbám pre rok 2015 dostala za dva roky dodávkami farmaceutického materiálu. Najnovšie v januári 2017 práve v spolupráci s DCX uzavrela zmluvu s ministerstvom obrany na dodávku liekov a očkovacích látok v celkovej sume 360 tisíc eur. V súťaži to bola na túto časť dodávok jediná ponuka," konštatovala mimovládna organizácia.