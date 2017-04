V tureckom referende mohlo byť zmanipulovaných až 2,5 milióna hlasov, tvrdia pozorovatelia

ANKARA18. apríla (WebNoviny.sk) - Až 2,5 milióna hlasov mohlo byť zmanipulovaných v nedeľňajšom tureckom referende o posilnení právomocí prezidenta. Vyhlásila to v utorok rakúska členka pozorovateľskej misie Rady Európy Alev Korunová.



"Zákon dovoľuje len úradné hlasovacie obálky. Najvyššia volebná rada však rozhodla - a to v rozpore so zákonom -, že môžu byť prijímané aj obálky bez úradnej pečiatky," uviedla Korunová, poslankyňa rakúskeho parlamentu za stranu Zelení-Zelená alternatíva. Preto podľa Korunovej "existuje podozrenie, že až 2,5 milióna hlasov mohlo byť zmanipulovaných"..





Prokurdská opozičná Republikánska ľudová strana (CHP) hovorí o troch miliónoch neopečiatkovaných obálkach, píše agentúra Reuters. Poslankyňa taktiež povedala, že polícia v prevažne kurdskom meste Diyarbakir bránila jej dvom kolegom z pozorovateľskej misie vstúpiť do volebných miestností. Hovorila aj o videozáznamoch zverejnených na sociálnych sieťach, na ktorých vraj vidno, ako niektorí ľudia hlasujú viackrát.



Predseda Najvyššej volebnej rady Sadi Güven v pondelok odmietol tvrdenia o podvodoch. K neopečiatkovaným lístkom povedal, že ich dali voličom omylom a nechceli ich potom diskriminovať. Ako informovala tlačová agentúra Anadolu, z priebežných výsledkov referenda vyplýva, že zástancovia ústavných zmien zvíťazili v pomere 51,18 ku 48,82 percenta hlasov. Volebná účasť dosiahla vyše 85 percent.