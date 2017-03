V trnavskej automobilke PSA Peugeot Citroën Slovakia vznikli nové odbory

BRATISLAVA 20. marca (WebNoviny.sk) - Časť zamestnancov trnavského automobilového závodu PSA Peugeot Citroën Slovakia sa rozhodla založiť novú odborovú organizáciu Moderné odbory PSA Trnava podľa vzoru bratislavských odborárov vo Volkswagene. Dôvodom bola nepokojnosť s činnosťou základnej organizácie Odborového zväzu KOVO (OZ KOVO) v podniku. Informoval o tom predseda prípravného výboru Moderných odborov PSA Trnava Tomáš Kútik.



Ako ďalej Kútik vysvetlil, nespokojnosť zamestnancov s odbormi v podniku sa odvíjala najmä od ich dlhodobo slabej aktivity a akcieschopnosti. "Základná organizácia OZ KOVO PCAS Trnava nedokázala čeliť a zamedziť výrazne sa zhoršujúcim podmienkam práce zamestnancov. Dôvodom pre založenie novej odborovej organizácie bolo takisto nedostatočné tlmočenie rastúcej nespokojnosti zamestnancov smerom k vedeniu podniku," uviedol Kútik..



Odborári v trnavskej automobilke boli podľa neho nespokojní s tým, že kolektívnu zmluvu v podniku nahradila dočasná rámcová dohoda na dva roky s podstatne slabšou záväznosťou a horšími podmienkami pre pracovníkov podniku, ako by zabezpečovala kolektívna zmluva. "Časť zamestnancov preto dospela k záveru, že základná organizácia OZ KOVO PCAS Trnava neplní dostatočne svoju základnú funkciu dôsledne presadzovať zlepšovanie pracovných a platových podmienok zamestnancov," povedal Kútik.



Pri zakladaní novej odborovej organizácie požiadali nespokojní zamestnanci zo závodu PSA o podporu a poradenstvo odborovú organizáciu Moderné odbory Volkswagen, ktorá vznikla tiež odčlenením od OZ KOVO. "Zakladajúci členovia Moderných odborov PSA Trnava sú presvedčení, že nová odborová organizácia bude výrazne aktívnejšie a efektívnejšie presadzovať požiadavky a potreby zamestnancov podniku v rokovaniach so zamestnávateľom, a to najmä v otázkach prístupu nadriadených k zamestnancom, platových a sociálnych podmienok, BOZP, ako aj v otázke vyostrených vzťahov medzi novými - zahraničnými a služobne staršími zamestnancami,“ uviedli odborári Moderných odborov PSA Trnava. Podľa nich je prioritným cieľom novej nezávislej odborovej organizácie dosiahnutie adekvátneho finančného ohodnotenia zamestnancov podniku.



