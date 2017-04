V trajekte Sewol, vytiahnutom z oceánu, začali hľadať telá pasažierov

SOUL 18. apríla (WebNoviny.sk) - V útrobách stroskotaného juhokórejského trajektu Sewol, vytiahnutého z dna oceánu už pred takmer štyrmi týždňami, sa začalo pátranie po telách nezvestných pasažierov. Tím odborníkov vstúpil v utorok prvýkrát do interiéru plavidla, oznámilo ministerstvo pre oceány a rybolov.



Hrdzavejúci trajekt Sewol dorazil 31. marca do juhokórejského prístavu Mokpcho týždeň predtým - tri roky od stroskotania - ho vyzdvihli z dna oceánu. Potopenie Sewolu bolo najhoršou námornou katastrofou v dejinách Južnej Kórey. Trajekt dlhý 146 metrov v súčasnosti spočíva na boku v suchom doku v prístave Mokpcho..





Po nešťastí zo 16. apríla 2014 je stále nezvestných deväť ľudí. Z celkového počtu 476 osôb na palube, väčšinou tínedžerov na školskom výlete, ich prežilo len 172. Našlo sa 295 tiel.



Do vraku trajektu v doku vyvŕtali deväť otvorov, aby mohli experti vojsť do jeho vnútra a hľadať ľudské pozostatky. Úrady očakávajú, že pátranie bude ukončené do troch mesiacov, napísala tlačová agentúra Jonhap.