V tomto roku získal na Slovensku azyl jeden človek z Egypta

BRATISLAVA 31. januára (WebNoviny.sk) - Od začiatku tohto roka získal na Slovensku azyl jeden človek z Egypta. Agentúre SITA to potvrdil riaditeľ Migračného úradu Ministerstva vnútra SR Bernard Priecel s tým, že aktuálne žiada o azyl na Slovensku 52 ľudí. Devätnásť z nich sa nachádza v pobytovom tábore v Rohovciach, 22 v pobytovom tábore Opatovská Nová Ves a 11 v Humennom. Okrem toho žije v tábore v Gabčíkove 13 žiadateľov o rakúsky azyl.



Ako agentúru SITA informovala riaditeľka Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) na Slovensku Zuzana Vatráľová, v evakuačnom tranzitnom stredisku v Humennom (ETC Humenné) je umiestnených aj 19 utečencov pripravených na tranzit do tretej krajiny.



Zariadenie v Humennom pozostáva z dvoch budov, v jednej sú umiestnení 11 cudzinci, ktorí žiadajú o azyl v SR, v druhej 19 utečencov, z toho päť detí, ktorí sa pripravujú na transfer do inej cieľovej krajiny. Ide o päť rodín somálskej a sudánskej národnosti, podľa Vatráľovej však ide často o najzraniteľnejších ľudí z utečeneckých táborov v Keni, Jemene či Iráne.



"Majú štatút utečenca udelený Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a na Slovensku sú len prechodne v rámci presídľovacieho procesu, ktorý nebolo možné uskutočniť v tzv. prvej bezpečnej krajine, z ktorej ich previezli na Slovensko," vysvetlila Vatráľová. Títo ľudia by mohli požiadať o azyl aj na Slovensku, toto právo im zaručuje Ženevská konvencia, migračný úrad však takúto žiadosť od nikoho z nich doposiaľ neeviduje.



Od roku 2009 cez núdzové tranzitné centrum v Humennom presídlili vyše tisíc utečencov, z toho 978 išlo do Spojených štátov amerických. Zatiaľ posledných 23 utečencov odletelo zo Slovenska do USA v utorok 17. januára. Americký prezident Donald Trump však v piatok 27. januára podpísal exekutívne nariadenie, ktorým pozastavil na 120 dní americký utečenecký program. Súčasne zakázal na 90 dní vstúpiť do USA ľuďom, ktorí sa narodili v Iraku, Sýrii, Iráne, Sudáne, Líbyi, Somálsku a Jemene.



Centrum v Humennom má kapacitu 250 osôb a slúži na dočasné prijatie najzraniteľnejších skupín utečencov pod ochranou UNHCR. Utečenci sú tam v bezpečných podmienkach počas maximálne šiestich mesiacov, absolvujú prípravu na presídlenie, zdravotné prehliadky, sériu očkovaní a kurzy kultúrnej orientácie ako prípravu na život v novej krajine.



Viac ako polovica z utečencov prepravených do centra bola somálskej národnosti, ďalšiu časť tvorili utečenci pôvodom najmä z Afganistanu, Etiópie, Eritrey, Iraku, Palestíny a Sudánu. Veľkú väčšinu utečencov tvoria rodiny s malými deťmi alebo osamelé matky – ľudia, ktorí sa nemôžu vrátiť do svojej domovskej krajiny ani ďalej žiť v krajine svojho prvého útočiska a potrebujú okamžitú ochranu.