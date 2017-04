V tomto roku zbankrotovali už desiatky Slovákov, najmenej ich bolo v Trnavskom kraji

BRATISLAVA 14. apríla (WebNoviny.sk) - V prvom štvrťroku tohto roku slovenské súdy vyhlásili 155 osobných bankrotov. V medziročnom porovnaní je to o šesť bankrotov viac. Od roku 2006 celkovo zbankrotovalo 3078 Slovákov.



“Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorá vstúpila do platnosti 1. marca 2017 a vďaka ktorej sa osobný bankrot na Slovensku stal pre dlžníkov dostupnejší, sa v údajoch za prvý štvrťrok ešte nestihla prejaviť,” uviedla Jana Marková, hlavná analytička Slovak Credit Bureau (CRIF SK)..



V prvom kvartáli súdy povolili oddlženie, tzv. skúšobné obdobie, 43 fyzickým osobám. V rovnakom období vlaňajška to bolo 26 oddlžení. V prvých troch mesiacoch tohto roka bolo oddlžených 29 dlžníkov, pričom rok predtým to boli štyri oddlženia. V tomto roku ku koncu marca nebolo ani jednej osobe zrušené skúšobné obdobie z dôvodu nesplnenia podmienok na oddlženie stanovených súdom, pred rokom bolo skúšobné obdobie zrušené trom osobám.



Najviac osobných bankrotov vyhlásili súdy v prvom kvartáli tohto roka v Žilinskom kraji, a to 28. Za ním nasledujú Banskobystrický a Nitriansky kraj zhodne s 25 vyhlásenými bankrotmi. Najmenej osobných bankrotov bolo vyhlásených v Trnavskom kraji, a to 11.