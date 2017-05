V televíznej debate bol presvedčivejší centrista Macron, Le Penová nevedela predstaviť svoj program

PARÍŽ 4. mája (WebNoviny.sk) - Stredajší televízny duel kandidátov na funkciu francúzskeho prezidenta vyhral podľa prieskumov verejnej mienky centrista Emmanuel Macron.





Za presvedčivejšieho ho označilo 63 percent divákov, zatiaľ čo jeho protikandidátka Marine Le Penová oslovila 34 percent respondentov. Tri percentná opýtaných divákov nedokázali zaujať stanovisko. Vyplýva to z prieskumu inštitútu Elabe, ktorý sa uskutočnil na objednávku televízie BFMTV. .



Lepší program ponúka Macron



Pre 64 percent opýtaných lepší program pre Francúzsko ponúka Macron, zatiaľ čo Le Penovej víziu považuje za lepšiu 33 percent. Rovnakým pomerom sa skončilo aj vyhodnotenie odpovedí na otázku, ktorý z kandidátov má viac vlastností nutných na výkon funkcie prezidenta. Macrona považuje za čestnejšieho 62 percent opýtaných televíznych divákov, kým pre tretinu opýtaných je to Le Penová.





Idey a hodnoty, ku ktorým sa hlási Macron, sú bližšie 60 percentám opýtaných, zatiaľ čo Le Penovej názory zdieľa 36 percent respondentov. Pokles preferencií u Macrona sociológovia zaznamenali v odpovediach televíznych divákov na otázku, ktorý z kandidátov lepšie chápe bežných ľudí - Macronovi dalo svoj hlas 55 percent opýtaných, kým kandidátku Národného frontu podporilo 42 percent divákov.



Debata bola horšia ako predošlé



Prieskum verejnej mienky bol vykonaný bezprostredne po stredajšej televíznej debate dvojice najúspešnejších kandidátov z prvého kola volieb. Ich druhé kolo sa bude konať túto nedeľu. Podľa politických komentárov debata nebola takou, akú by radi videli voliči, a bola oveľa horšia ako diskusie kandidátov v predchádzajúcich voľbách.



Komentátori konštatujú, že Le Penová nebola schopná náležite predstaviť svoj volebný program, držala sa úlohy kandidáta opozície, ktorý sústavne a sústredene napáda predstaviteľa vládnucej strany. Macron podľa analytikov opäť nezvládal svoje emócie: veľkú časť debaty viedol zvýšeným hlasom a odvracal útoky Le Penovej.