V súvislosti s konaním o zrušení Mečiarových amnestií neeviduje Ústavný súd žiadne námietky

KOŠICE 13. apríla (WebNoviny.sk) – Ústavný súd (ÚS) SR k štvrtku neeviduje žiadne námietky predpojatosti na sudcov tohto súdu v súvislosti s konaním o zrušení Mečiarových amnestií.



Informuje o tom US SR formou tlačovej správy. Ústavní sudcovia Ladislav Orosz a Peter Brňák oznámili predsedníčke ústavného súdu Ivette Macejkovej skutočnosti, ktoré by mohli zakladať dôvody na ich vylúčenie z výkonu funkcie sudcov pri rozhodovaní o veci..





V tejto súvislosti Ladislav Orosz uviedol, že subjektívne sa necíti byť vo veci zaujatý a je pripravený rozhodovať v danej veci nestranne a nezávisle. Sudca Peter Brňák uviedol, že z objektívneho hľadiska nevylučuje svoje vylúčenie z výkonu sudcovskej funkcie, keďže sa v parlamente aj na verejnosti opakovane k posudzovaným amnestiám i milosti vyjadroval.



V zmysle zákona o ústavnom súde sudca ústavného súdu je povinný predsedovi súdu bez meškania oznámiť dôvody, ktoré by mohli vyvolať pochybnosti o jeho nepredpojatosti. O tom, či tieto dôvody skutočne bránia sudcovi vo výkone funkcie sudcu v danej veci, rozhoduje plénum ústavného súdu.





„Plénum ÚS na svojom neverejnom zasadnutí 11. apríla rozhodlo, že spomínaní sudcovia nie sú vylúčení z výkonu sudcovskej funkcie. V danej veci prebiehajú na ústavnom súde nevyhnutné procesné úkony, v súčasnosti a vyhotovuje písomná podoba uznesení pléna o nevylúčení sudcov ústavného súdu,“ informuje v tlačovej správe ÚS. Akékoľvek dezinterpretácie danej veci v médiách považuje ústavný súd za nevhodné.



O nových skutočnostiach bude ústavný súd verejnosť informovať v súlade s doterajšou praxou.