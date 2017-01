V súvislosti s emisným škandálom zatkli manažéra Volkswagenu

DETROIT 9. januára (WebNoviny.sk) - Predstaviteľa Volkswagenu, ktorý mal v minulosti na starosti dodržiavanie amerických predpisov v oblasti emisií, zatkli v USA v súvislosti s emisným škandálom automobilky. Uviedla to v pondelok osoba oboznámená s problematikou.



Olivera Schmidta, ktorý bol generálnym manažérom kancelárie Volkswagenu pre technickú údržbu a environmentálnu problematiku v USA, zatkli cez víkend v rámci amerického federálneho trestného prešetrovania. Uviedla to osoba, ktorá nechcela zverejniť svoju identitu, pretože nemá oprávnenie o prípade informovať.



Schmidt je už druhým zamestnancom Volkswagenu zatknutým v súvislosti s vyšetrovaním, ktoré vedie prokuratúra v Detroite. V októbri minulého roka inžinier Volkswagenu James Robert Liang z Kalifornie priznal vinu v súvislosti s jedným bodom obvinenia zo zámerného klamania amerických úradov a súhlasil s tým, že bude spolupracovať pri vyšetrovaní v USA a Nemecku.



Automobilka Volkswagen vo vyhlásení, ktoré zverejnila v pondelok, uviedla, že v rámci vyšetrovania spolupracuje s americkým ministerstvom spravodlivosti. "Nebolo by správne komentovať akékoľvek prebiehajúce vyšetrovania alebo diskutovať o záležitostiach zamestnancov," konštatuje sa však vo vyhlásení.



Americký federálny sudca v októbri minulého roka schválil program odškodnenia v celkovej sume 15 mld. USD. V rámci odškodnenia sa VW zaviazal, že buď opraví, alebo spätne odkúpi vozidlá, u ktorých boli falšované emisné testy.



(1 EUR = 1,0589 USD)