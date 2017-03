V sobotu večer na hodinu zhasnú Bratislavský hrad i Prezidentský palác

BRATISLAVA 24. marca (WebNoviny.sk) – V hlavnom meste SR Bratislave v sobotu večer na hodinu zhasnú svetlá významných mestských dominánt, firiem a inštitúcií. Mesto sa zapojí do najväčšej svetovej kampane na ochranu životného prostredia Hodina Zeme.



Cieľom projektu je inšpirovať ľudí k zodpovednejšiemu a šetrnejšiemu správaniu voči prírode. Informuje o tom organizácia WWF Slovensko na svojej oficiálnej webovej stránke..



„O pol deviatej večer sa na symbolických šesťdesiat minút ponorí do tmy Bratislavský hrad, Prezidentský palác, Dóm Sv. Martina, Veža Starej radnice a ďalšie dominanty mesta rovnako ako množstvo pamiatok v takmer 180 krajinách sveta,“ uviedla zástupkyňa WWF Slovensko Helena Čárska.



Orchester a ohňovú šou



Sprievodný program sa začne o 18:00 na Primaciálnom námestí v Bratislave. Ľudia zažijú bubnovú šou a budú mať aj možnosť vyrobiť si vlastný lampášik v tvorivých dielňach.



Návštevníci sa tiež môžu tešiť na orchester a ohňovú šou. Súčasťou programu je aj kvíz Hodiny Zeme, v rámci ktorého si môžu záujemcovia otestovať, či sa v každodennom živote správajú ekologicky. Na podporu myšlienky ochrany našej planéty môžu tiež ľudia zapáliť sviečku.





O 20:30 odštartuje z Primaciálneho námestia lampiónový sprievod v rytme bubnov, ktorý pôjde historickým centrom mesta. Podporovatelia ekologickej mestskej dopravy sa môžu pridať k nočnej cyklojazde Hodiny Zeme centrom mesta. Organizátmi podujatia sú WWF Slovensko.



Podujatie sa uskutoční pod záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Iva Nesrovnala a starostu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto Radoslava Števčíka.



Kampaň Hodina Zeme



Kampaň Hodina Zeme podporuje myšlienku ohľaduplného správania k našej planéte. Mestá, inštitúcie a firmy dávajú zapojením sa do projektu najavo, že sa chcú podieľať na zmenách v oblasti ochrany klímy a inšpirovať ľudí žiť zodpovednejšie, rozumnejšie a úspornejšie voči prírode.



Projekt môžu podporiť v sobotu večer všetci občania, stačí na jednu hodinu symbolicky zhasnúť svetlo. V minulom roku kampaň podporilo viac ako 40 slovenských miest, takmer 40 pamiatok či 80 organizácií.



Svetový fond na ochranu prírody (The World Wide Fund for Nature - WWF) je jednou z najväčších nezávislých organizácií ochrany prírody na svete. Založili ju v roku 1961. Zastúpenie má v osemdesiatich krajinách a podporuje ju viac ako päť miliónov ľudí.