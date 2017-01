V slovenskej politike sú prvky fašizmu, priznáva Fico

BRATISLAVA 28. januára (WebNoviny.sk) - V slovenskej politike sú prvky fašizmu. Ústavní činitelia sa často vyjadrujú proti židovským spoluobčanom, sú tu vyjadrenia, ktoré evidentne preukazujú, že tolerancia zo strany Slovenska voči veciam, ktoré sú v príkrom rozpore s hodnotovou výbavou Slovenskej republiky, bude obrovskou chybou. Povedal v sobotu v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD).



Okrem nárastu extrémizmu na Slovensku a vládnym opatreniam proti nemu sa v relácii tiež diskutovalo na aktuálne témy ako ceny energií, nástup nového amerického prezidenta a s tým spojené očakávania smerom k Európskej únii (EÚ), armáda, výdavky na obranu a situácia v Ozbrojených silách SR.



Fico zároveň dodal, že označiť niekoho napriamo za fašistu nie je jeho štýl. "Na druhej strane ale chcem povedať, že keď niečo chodí ako kačica, kváka ako kačica, vyzerá ako kačica, tak je to kačica. Ak si vezmeme všetky prvky, ktoré dnes vnímame pri tomto politickom zoskupení, môžeme hovoriť o tom, že tu máme reálne prvky fašizmu v slovenskej politike a proti tomuto sa chcem principiálne postaviť. Chcem sa tiež postaviť aj proti tomu, že s takýmito ľuďmi bez problémov rokujú členovia opozície, predovšetkým strana Sloboda a Solidarita (SaS), ktorá hovorí, že sú tu nejaké body v ekonomike, ktoré ich spájajú, nuž aj Hitler mal dobrý ekonomický program a dobre vieme, ako to dopadlo," povedal Fico.



Najlepšou odpoveďou na otázky kladené k téme nárastu extrémizmu na Slovensku je však podľa neho to, aby sa povedali štandardné politické strany na Slovensku, ktoré budú tvrdiť, že Slovenské národné povstanie je niečo, od čoho sa musí odvíjať slovenská štátnosť, moderná história krajiny, niečo, na čom má byť založená táto krajina, teda na silných antifašistických tradíciách. "Nie je možné, aby v obciach Ostrý Grúň alebo Kľak, ktoré boli vyvraždené, mala Kotlebova strana Ľudová strana Naše Slovensko 17 percent," dodal Fico. Podľa neho však podiel na náraste extrémizmu na Slovensku majú všetci, od médií, mimovládnych organizácií, cez školstvo až po rodičov.



Premiér sa v diskusii vyjadril aj k téme cien energií a vyšších zálohových faktúr najmä na strednom Slovensku, ktorá rezonovala Slovenskom tento týždeň. "Problém energetického sektoru na Slovensku je to, že ho pán Dzurinda sprivatizoval. Slovenský plynárenský priemysel je plne v rukách zahraničných majiteľov. Distribučné spoločnosti boli taktiež sprivatizované. Robia si teda v tých firmách, čo chcú," uviedol Fico.



Komodita, pokiaľ ide o plyn a elektrickú energiu, však podľa premiéra nestúpa. "Preto som bol presvedčený o tom, že nebol dôvod na to, aby sa v ktorejkoľvek časti Slovenska poslali vyššie faktúry. A v tomto duchu som bral aj na vedomie, že rok 2017 bude rokom stability, pretože ceny určuje regulačný úrad, ceny neurčuje vláda," zdôraznil premiér.



Vysvetlením zo strany regulačného úradu, prečo niektoré obce na Slovensku dostali výrazne vyššie zálohové faktúry ako v roku 2016, je podľa Fica využitie situácie s takzvanými ističmi, kde majú premrštené kapacity odberatelia elektrickej energie. "Následne sme predsedovi regulačného úradu oznámili, aby toto rozhodnutie opravil. Vláda musí byť v týchto situáciách vždy záchrannou brzdou. Lebo sa môže stať, že nejaký nezávislý úrad prijme rozhodnutie, ktoré je odtrhnuté od reality," uviedol Fico.



Premiér tiež pripomenul k téme odchodu Veľkej Británie z Európskej únie (EÚ), že všetko bude záležať od európskych lídrov, ako sa budú správať a ako sa postavia k vnútropolitickej agende.