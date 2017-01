V skrátenej 5. etape Dakaru Svitko blúdil, Jakeš odstúpil

Slovenský motocyklista Štefan Svitko na púštnych vytrvalostných pretekoch Rely Dakar 2017 nenadviazal na tretie miesto vo štvrtkovej etape, keď....

ORURO 6. januára (WebNoviny.sk) - Slovenský motocyklista Štefan Svitko na púštnych vytrvalostných pretekoch Rely Dakar 2017 nenadviazal na tretie miesto vo štvrtkovej etape, keď v piatkovej v poradí piatej zažil sklamanie.



Víťazom etapy sa stal Sunderland



Jazdec Slovnaft zablúdil na začiatku prvého meraného úseku z Tupizy do Orura na území Bolívie a nabral veľké manko, kým sa dokázal vrátiť na správnu trasu. Na konci prvej časti špeciálky mal stratu 48:53 min na britského lídra Sama Sunderlanda. Organizátori pre nepriaznivé poveternostné podmienky napokon nepustili jazdcov do druhej časti meraného úseku a etapu ukončili po 219 kilometroch. Pôvodne mali účastníci zdolať 447 meraných km a celkovo takmer 700 km.



Víťazom etapy sa teda stal Sunderland s náskokom 7:19 min pred Francúzom Adrienom van Beverenom. Na treťom mieste klasifikovali Španiela Juana Pedrera Garcíu s odstupom 9:31 min. Svitkovi patrila v cieli až 35. pozícia. Dvadsaťsedemročný Sunderland sa po druhej víťaznej etape na Rely Dakar stal novým lídrom hodnotenia motocyklistov, pred Čiľanom Pablom Quintanillom vedie o 11:50 min, tretí Van Beveren zaostáva o 15:57 min. Tridsaťštyriročný Žaškovčan Svitko klesol z tretej priečky na siedmu a stráca 48:33 min. V piatok malo problémy s navigáciou viacero jazdcov a zablúdili napríklad aj Joan Barreda Bort, Michael Metge, Xavier de Soultrait či Matthias Walkner.



Najväčšiu smolu zažil Ivan Jakeš



Transportovali ho do nemocnice. "Normálne komunikuje a píše, nemalo by to byť nič nebezpečné," píše sa na Jakešovej fanúšikovskej stránke na facebooku. Ivana Jakeša v stredu v 3. etape zasiahol blesk, ani to mu však nezabránilo pokračovať v púštnom dobrodružstve. Pred piatkom mu patrila v celkovej klasifikácii 11. pozícia, najlepšie etapové umiestnenie zaznamenal vo štvrtok v podobe 14. priečky.



V kategórii štvorkoliek si premiérové víťazstvo na Dakare pripísal Holanďan Kees Koolen, ktorý vyhral s náskokom viac ako siedmich minút pred Gustavom Gallegom z Argentíny. Na tretej pozícii sa umiestnil Francúz Simon Vitse (+12:57 min) a posunul sa na čelo celkového poradia. Zaujímavosťou je, že Koolen sa v roku 2014 stal prvým jazdcom, ktorý dokončil Rely Dakar vo všetkých štyroch kategóriách.



V kategórii automobilov zvíťazil Loeb



Medzi jazdcami na automobiloch sa po druhýkrát v tomto ročníku tešil Sébastien Loeb. Francúzsky deväťnásobný víťaz seriálu MS v rely mal v cieli náskok 44 sekúnd pred Španielom Nanim Romom, tretieho registrovali s odstupom 1:31 min Stéphana Peterhansela. V celkovom poradí vládnu peugeoty, prvý Peterhansel vedie 1:09 min pred Loebom a 4:54 min pred Cyrilom Despresom.



V sobotu sa jazdci vydajú z Orura do hlavného mesta Bolívie La Paz, kde ich v nedeľu čaká vytúžený deň voľna. Na účastníkov čaká vyše 500 meraných kilometrov, celkovo sa priblížia k hranici 800 km.







1. Sam Sunderland (V. Brit.) KTM 2:21:51 h, 2. Paulo Goncalves (Portug.) Honda +7:07 min, 3. Adrien van Beveren (Fr.) Yamaha +7:19, 4. Juan Pedrero García (Šp.) Sherco TVS +9:40, 5. Franco Caimi (Arg.) Honda +12:13, 6. Gerard Farrés (Šp.) KTM +15:07,... 39. Štefan Svitko (SR) KTM +49:03



1. Sam Sunderland (V. Brit.) KTM 15:22:05 h, 2. Pablo Quintanilla (Čile) Husqvarna +12:00 min, 3. Adrien van Beveren (Fr.) Yamaha +16:07, 4. Gerard Farrés (Šp.) KTM +20:57, 5. Matthias Walkner (Rak.) KTM +29:01, 6. Xavier de Soultrait (Fr.) Yamaha +36:06, 7. Štefan Svitko (SR) KTM +48:43



Štvorkolky: 1. Kees Koolen (Hol.) Barren Racer 2:57:43 h, 2. Gustavo Gallego (Arg.) Yamaha +7:06 min, 3. Simon Vitse (Fr.) Yamaha +12:57, 4. Pablo Copetti (Arg.) Yamaha +17:22, 5. Nelson Sanabria (Parag.) Yamaha +18:50, 6. Alex Dutrie (Fr.) Yamaha +22:15



1. Kees Koolen (Hol.) Barren Racer 2:57:43 h, 2. Gustavo Gallego (Arg.) Yamaha +7:06 min, 3. Simon Vitse (Fr.) Yamaha +12:57, 4. Pablo Copetti (Arg.) Yamaha +17:22, 5. Nelson Sanabria (Parag.) Yamaha +18:50, 6. Alex Dutrie (Fr.) Yamaha +22:15



1. Simon Vitse (Fr.) Yamaha 19:32:22 h, 2. Sergej Kariakin (Rus.) Yamaha +8:14 min, 3. Alex Dutrie (Fr.) Yamaha +10:35, 4. Ignacio Casale (Čile) Yamaha +14:36, 5. Daniel Mazzucco (Arg.) Can-Am +47:32, 6. Kees Koolen (Hol.) Barren Racer +1:07:57



1. Sébastien Loeb (Fr.) Peugeot 2:24:03 h, 2. Nani Roma (Šp.) Toyota +44 s, 3. Stéphane Peterhansel (Fr.) Peugeot +1:31 min, 4. Cyril Despres (Fr.) Peugeot +10:33, 5. Romain Dumas (Fr.) Peugeot +11:55, 6. Conrad Rautenbach (Zimb.) Toyota +16:42



1. Stéphane Peterhansel (Fr.) Peugeot 14:02:58 h, 2. Sébastien Loeb (Fr.) Peugeot +1:09 min, 3. Cyril Despres (Fr.) Peugeot +4:54, 4. Nani Roma (Šp.) Toyota +5:35, 5. Mikko Hirvonen (Fín.) Mini +42:21, 6. Jakub Przygonski (Poľ.) Mini +59:55