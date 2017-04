V školstve sa Slovensko rok od volieb neposunulo, tvrdí Remišová

BRATISLAVA 2. apríla (WebNoviny.sk) - Výsledky súčasnej vládnej koalície sú v oblasti školstva slabé. Ako dnes ďalej v diskusnej relácii V politike televízie TA3 uviedla poslankyňa Veronika Remišová (OĽaNO), rok od volieb sme sa v tejto oblasti neposunuli skoro nikde.





Plavčan sľuboval audit .



"Pán Plavčan tvrdil, že spraví audit organizácii ministerstva, vieme, že ich je veľmi veľa a kompetenciami sa prekrývajú. Naposledy oznámil, že ich ešte nestihol všetky ponavštevovať," povedala. Rovnako podľa Remišovej zatiaľ nedošlo ani k sľubovanej optimalizácii počtu škôl.



V oblasti školstva je podľa poslankyne nutné zvyšovať jeho kvalitu. V tejto súvislosti sú jedným z problémov slovenského školstva podľa Remišovej nízke platy začínajúcich učiteľov. Tie podľa nej nemotivujú, aby do školstva išli najlepší absolventi pedagogických fakúlt. Takisto podľa nej treba motivovať a odmeňovať učiteľov aj podla ich zásluh, napríklad podľa úrovne pokroku žiakov.



Za stratený rok označil rok vo funkcii ministra školstva Petra Plavčana aj tímlíder SaS pre školstvo a poslanec Branislav Gröhling (SaS). Podľa neho nie je správne, keď sa ministrovi pripisuje šesťpercentné zvýšenie platov učiteľov, pretože o tomto sa diskutovalo už pred voľbami a podporovali to zástupcovia všetkých politických strán. Zároveň podľa neho minister avizoval racionalizáciu v oblasti počtu škôl, od ktorej následne odstúpil. "Zadefinoval si problémy, ale keď pocítil minimálny odpor verejnosti alebo kohokoľvek, tak hneď išiel do úzadia a povedal že toto nebudem riešiť," zdôraznil Grohling.



Nie je dôvod na hystériu



Poslankyňa SNS Eva Smolíková zdôraznila, že napriek tomu, že minister školstva nastúpil do funkcie v búrlivom období, ktoré sprevádzali protesty učiteľov, podarilo sa mu zabezpečiť potrebné financie. "Každým rokom sa navyšuje o 200 miliónov. Keď si to spočítame, bude to okolo 39 percent navýšenia platov pedagógov. Plavčan podľa nej okolo seba zhromaždil skupinu expertov, ktorá momentálne pracuje na avizovanej reforme.



Predseda parlamentného výboru pre vzdelávanie Ľubomír Petrák (Smer-SD) si myslí, že v súčasnej dobe v súvislosti so školstvom "absolútne nie je dôvod na hystériu". "Niečo sa podarilo, niečo sa nepodarilo, niečo mohlo ísť rýchlejšie," povedal s tým, že koalícia jednoznačne zadefinovala, že jej ide o konsenzuálnu zmenu školského systému. Petrák tiež podporuje ideu diferencovania učiteľov podľa kvality.



"Z medzinárodných štúdii vyplýva, že 10 percent najlepších učiteľov dokáže dostať do žiaka jeden a pol násobok priemerného množstva informácii za rovnakú dobu rovnakými prostriedkami," povedal s tým, že naopak, päť až sedem percent učiteľov na opačnom konci robí zlý obraz školstva. "Poďme diferencovať a v prvom kroku sa zbaviť tých zlých päť percent," dodal.



