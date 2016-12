V roku 2016 zomreli David Bowie, Prince aj Leonard Cohen

BRATISLAVA 30. decembra (WebNoviny.sk) - V roku 2016 svet opustilo viacero známych osobností z oblasti hudby, filmu či umenia. Patria k nim napríklad David Bowie, George Michael, Alan Rickman, Gene Wilder, Prince, Bud Spencer, Leonard Cohen, Carrie Fisher, Anton Yelchin, Glenn Frey či Zsa Zsa Gabor.



Začiatkom roka svet šokovala správa o úmrtí anglického speváka Davida Bowieho. Muzikant, ktorý sa dožil 69 rokov, podľahol 10. januára rakovine. Interpret, vlastným menom David Robert Jones, sa narodil 8. januára 1947 a patril k najvýznamnejším hudobníkom v dejinách. Oceňované je najmä jeho novátorstvo zo 70. rokov, ktoré sa prejavilo na albumoch ako The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars (1972), Aladdin Sane (1973), Young Americans (1975) či "Heroes" (1977).



Na konte má 26 sólových štúdioviek. Podarilo sa mu získať dve Grammy, vrátane ceny za celoživotné dielo, alebo štyri BRIT Awards, vrátane ceny za prínos britskej hudbe a BRITs Icon Award. V roku 2002 ho BBC označila za 29. najvýznamnejšieho Brita v dejinách. Americký magazín Rolling Stone ho v roku 2004 vyhlásil za 39. najlepšieho interpreta v dejinách a 23. najlepšieho speváka histórie. V roku 1996 ho uviedli do Rocknrollovej siene slávy. Okrem hudby sa venoval aj herectvu.



Štrnásteho januára zomrel vo veku 69 rokov anglický herec Alan Rickman, ktorý takisto prehral boj s rakovinou. Predstaviteľ Severusa Snapea v sérii snímok o čarodejníkovi Harrym Potterovi (2001 - 2011) sa narodil 21. februára 1946 v Londýne. V rokoch 1972 až 1974 navštevoval Kráľovskú akadémiu dramatických umení. Ako člena Royal Shakespeare Company ho obsadili do úlohy Vicomta de Valmonta v inscenácii Nebezpečné známosti. Po tom, ako sa predstavenie v roku 1987 presťahovalo na Broadway, si Rickman za výkon vyslúžil prvú nomináciu na cenu Tony. Stvárnenie teroristu Hansa Grubera v snímke Smrtonosná pasca (1988) odštartovalo sériu záporných postáv, v ktorých sa Rickman predstavil.



Medzi nimi boli úlohy vo filmoch Robin Hood: Kráľ zbojníkov (1991) či Rasputin (1996), za ktorý získal svoj jediný Zlatý glóbus, Primetime Emmy a Screen Actors Guild Award. Okrem toho sa predstavil aj v romantických drámach ako napríklad Truly Madly Deeply (1990) a Rozum a cit (1995). Medzi jeho ďalšie filmy patria tituly Dogma (1999), Galaxy Quest (1999), Dohola? (2001), Láska nebeská (2003), Parfum: Príbeh vraha (2006), Sweeney Todd: Čertovský holič z Fleet Street (2007), Víno roku (2008), Gambit (2012) či Komorník (2013). Ako režisér má na konte snímky Zimný hosť (1997) a V kráľových záhradách (2014), v ktorej si tiež zahral. Magazín Empire v roku 1995 zaradil Rickmana do stovky najsexi hviezd filmovej histórie a o dva roky neskôr do stovky najlepších filmových hviezd všetkých čias.



Rok 2016 bol tým posledným aj pre hudobníka, speváka, skladateľa a herca Princea, ktorý skonal 21. apríla vo veku 57 rokov na predávkovanie sa liekmi proti bolesti. Muzikant, celým menom Prince Rogers Nelson, sa narodil 7. júna 1958 v Minneapolise v muzikantskej rodine. Ako sedemročný sa začal učiť hrať na klavír, v 13 rokoch nasledovala gitara a o rok neskôr bicie. Interpret je považovaný za jedného z najväčších hudobných novátorov. Vo svojej tvorbe kombinoval množstvo žánrov ako funk, soul, rock, pop, džez alebo rnb.



Debutoval v roku 1978 albumom For You. Odvtedy ponúkal nové nahrávky takmer každý rok, pričom vydal 39 štúdioviek. Svoj posledný album HITnRUN Phase Two vydal vlani v decembri. Na celom svete predal viac ako 100 miliónov kópií nahrávok, na konte má sedem cien Grammy, štyri MTV Video Music Awards, jeden Zlatý glóbus aj Oscara. V roku 2004 ho uviedli do Rocknrollovej siene slávy a podľa amerického magazínu Rolling Stone je 27. najlepším interpretom všetkých čias. Ako herec sa predstavil vo filmoch Purpurový dážď (1984), Pod višňovým mesiacom (1986) alebo Graffiti Bridge (1990). Dva razy sa oženil aj rozviedol.



Siedmeho novembra naposledy vydýchol kanadský pesničkár a spisovateľ Leonard Cohen, ktorý sa dožil 82 rokov. Hudobník, celým menom Leonard Norman Cohen, prišiel na svet 21. septembra 1934. Debutoval v roku 1967 albumom Songs Of Leonard Cohen. Nasledovali štúdiovky ako napríklad New Skin For The Old Ceremony (1974), Im Your Man (1988), The Future (1992), Ten New Songs (2001), Dear Heather (2004), Old Ideas (2012), Popular Problems (2014) či You Want It Darker (2016).



Okrem toho má na konte aj niekoľko koncertných záznamov a kompilácií. Medzi jeho známe skladby patria napríklad Suzanne, So Long, Marianne, Dance Me To The End Of Love a Hallelujah. Od roku 1991 je členom Kanadskej hudobnej siene slávy, od roku 2008 Rocknrollovej siene slávy a v roku 2010 mu udelili prestížnu cenu Grammy za celoživotné dielo. Venoval sa tiež literatúre.



Na prvý sviatok vianočný zomrel anglický spevák George Michael, ktorý sa dožil 53 rokov. Interpret, vlastným menom Georgios Kyriacos Panagiotou, sa narodil 25. júna 1963 v Londýne. V roku 1981 založil spolu s Andrewom Ridgeleyem popové duo Wham!, ktoré sa preslávilo predovšetkým hitmi Last Christmas alebo Wake Me Up Before You Go-Go. V roku 1987 sa Michael vydal na sólovú dráhu, pričom na konte má štúdiovky Faith (1987), Listen Without Prejudice Vol. 1 (1990), Older (1996), Songs From The Last Century (1999), Patience (2004) či živák Symphonica (2014).



Celosvetovo predal viac ako 100 miliónov kópií albumov. Medzi jeho najúspešnejšie single patria aj skladby ako napríklad Faith, Careless Whisper, A Different Corner, I Want Your Sex, One More Try, Dont Let the Sun Go Down on Me (feat. Elton John), Somebody to Love (feat. Queen), Jesus to a Child alebo Fastlove. Magazín Billboard ho zaradil na 40. miesto rebríčka 100 najúspešnejších interpretov všetkých čias. Počas kariéry získal napríklad dve Grammy, tri BRIT Awards, štyri Ivor Novello Awards či tri American Music Awards.



Dvadsiateho siedmeho decembra zomrela vo veku 60 rokov americká herečka a spisovateľka Carrie Fisher, ktorá sa preslávila ako princezná Leia Organa vo filmovej ságe Star Wars. Stalo sa tak štyri dni po tom, ako počas letu z Londýna do Los Angeles utrpela masívny infarkt. Narodila sa 21. októbra 1956, pričom jej rodičmi boli spevák Eddie Fisher a herečka Debbie Reynolds. Ako herečka debutovala v roku 1969 v televíznej snímke Debbie Reynolds and the Sound of Children. Známou sa stala o osem rokov neskôr vďaka filmu Star Wars: Epizóda IV - Nová nádej, v ktorom stvárnila spomínanú Leiu Organu.



Túto úlohu si neskôr zopakovala aj v snímkach Star Wars: Epizóda V - Impérium vracia úder (1980), Star Wars: Epizóda VI - Návrat Jediov (1983), Star Wars: Sila sa prebúdza (2015) ako aj v pripravovanej ôsmej epizóde tejto vesmírnej ságy, ktorá sa dostane do kín na budúci rok. Zahrala si napríklad aj vo filmoch Bratia Bluesovci (1980), Hana a jej sestry (1986), Schôdzka so smrťou (1988), Keď Harry stretol Sally (1989), Špionátor (1997), Jay a mlčanlivý Bob vracajú úder (2001), Charlieho anjeli 2: Na plný plyn (2003) či Mapy ku hviezdam (2014). Je tiež autorkou niekoľkých kníh ako Pohľadnice z Hollywoodu (1987) či Wishful Drinking (2008). V rokoch 1983 a 1984 bola vydatá za hudobníka Paula Simona a v rokoch 1991 až 1994 bol jej partnerom hľadač talentov Bryan Lourd, s ktorým mala 24-ročnú dcéru Billie.



V roku 2016 zomreli aj:



kameraman Vilmos Zsigmond, rodáka z maďarského mesta Segedín nominovali za filmy Lovec jeleňov (1978), Rieka (1984) a Čierna Dahlia (2006) na Oscary. Cenu americkej Akadémie filmových umení a vied sa mu podarilo získať vďaka snímke Blízke stretnutie tretieho druhu (1977)



hudobný manažér a producent Robert Stigwood, s ktorým spolupracovali napríklad The Who, Cream alebo Bee Gees



francúzsky herec Michel Galabru, ktorý sa preslávil predovšetkým ako rotmajster Jérôme Gerber v komédiách Žandár zo Saint Tropez (1964), Žandár v New Yorku (1965), Žandár sa žení (1968), Žandár vo výslužbe (1970), Žandár a mimozemšťania (1979) a Žandár a žandárky (1982)



americká herečka Barbara Allyne Bennet



americký herec David Margulies, predstavil sa napríklad vo filmoch Krotitelia duchov (1984), Krotitelia duchov II (1989) či Ace Ventura: Zvierací detektív (1994)



niekdajší manažér anglickej kapely The Rolling Stones Giorgio Gomelsky



bubeník už nefungujúcej anglickej rockovej kapely Mott the Hoople Dale "Buffin" Griffin



hudobník Mic Gillette, známy najmä z americkej kapely Tower of Power



americký hudobník Glenn Frey, známy z kapely Eagles, pre ktorú pomáhal skladať hity ako Take It Easy, Hotel California, Tequila Sunrise či Heartache Tonight



taliansky režisér a scenárista Ettore Scola, podieľal sa na snímkach ako Dráma žiarlivosti (1970), Mali sme sa tak radi (1974), Zvláštny deň (1977) alebo Tančiareň (1983)



škótsky hudobník Jimmy Bain, známy najmä ako niekdajší basgitarista kapely Rainbow či už nefungujúcej formácie Dio



anglický spevák Colin Vearncombe, známy pod pseudonymom Black, ktorý má na konte hit Wonderful Life



americký gitarista a spevák Paul Kantner, spoluzakladateľ rockovej skupiny Jefferson Airplane



americká speváčka Signe Toly Anderson, známa najmä ako členka pôvodnej zostavy kapely Jefferson Airplane



francúzsky režisér Jacques Rivette, ktorý patril spolu s filmármi ako Jean-Luc Godard, François Truffaut či Éric Rohmer k predstaviteľom francúzskej novej vlny



anglický herec Frank Finlay, známy ako Jago zo snímky Othello (1965)



írsky komentátor a moderátor Terry Wogan, ktorý bol známy vďaka pôsobeniu v stanici BBC či komentovaniu speváckej súťaže Eurovízia



spevák americkej kapely Earth, Wind & Fire Maurice White



kanadská speváčka a herečka Vanity, bývalá členka už nefungujúceho tria Vanity 6



americká spisovateľka Harper Lee, ktorá sa preslávila románom Nezabíjajte vtáčika (1960), na Slovensku známym aj pod názvom Ako zabiť vtáčika



anglický kameraman Douglas Slocombe, vďaka snímkam S tetou na cestách (1972), Júlia (1977) a Dobyvatelia stratenej archy (1981) ho nominovali na Oscara



americký herec Tony Burton, známy najmä ako tréner Tony "Duke" Evers zo série filmov Rocky z rokov 1976, 1979, 1982, 1985, 1990 a 2006



americký herec George Kennedy, známy zo snímky Frajer Luke (1967), za výkon v ktorej dostal Oscara a taktiež ho nominovali na Zlatý glóbus



tvorca vizuálnych efektov Gary Hutzel



anglický hudobný producent, člen Rock'n'rollovej siene slávy George Martin, známy najmä vďaka spolupráci s kapelou The Beatles



filmový výtvarník Ken Adam, rodák z Berlína pracoval na výpravách bondoviek Doktor No (1962), Goldfinger (1964), Thunderball (1965), Žiješ len dvakrát (1967), Diamanty sú večné (1971), Agent, ktorý ma miloval (1977) a Moonraker (1979)



americký spevák a skladateľ Frank Sinatra Jr., syn legendárneho Franka Sinatru



americký rapper Phife Dawg, člen skupiny A Tribe Called Quest



americký herec a prezident odborovej organizácie Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) Ken Howard



americká herečka Rita Gam, za účinkovanie vo filme The Thief (1952) ju nominovali na Zlatý glóbus



americká herečka Margaret Blye



americká herečka Patty Duke, ktorá dostala za účinkovanie v snímke The Miracle Worker (1962) Oscara



americký bubeník Dennis Davis, s ktorým spolupracovali David Bowie či Iggy Pop



americká herečka Doris Roberts, známa napríklad ako Marie Barone zo seriálu Raymonda má každý rád (1996 - 2005)



anglický režisér Guy Hamilton, ktorý nakrútil bondovky Goldfinger (1964), Diamanty sú večné (1971), Žiť a nechať zomrieť (1973) a Muž so zlatou zbraňou (1974)



americký soulový spevák Billy Paul, ktorého preslávila predovšetkým skladba Me And Mrs. Jones



konžský spevák a herec Papa Wemba



francúzska herečka Madeleine Lebeau, ktorá bola poslednou žijúcou členkou hereckého obsadenia legendárneho filmu Casablanca (1942)



Afeni Shakur, matka zosnulého amerického rappera a herca Tupaca Shakura



americký herec William Schallert



americká kontrabasistka Jane Little



americký country hudobník, spevák a skladateľ Guy Clark



John Berry, zakladajúci člen už nefungujúcej americkej skupiny Beastie Boys



niekdajší bubeník americkej trashmetalovej kapely Megadeth Nick Menza



anglický herec Burt Kwouk, ktorý sa predstavil v niekoľkých filmoch zo série Ružový panter



americká herečka a režisérka Angela Paton, známa najmä z komédie Neuveriteľný deň (1993)



americký boxer a aktivista Muhammad Ali



maďarský cirkusový umelec a herecMichu Meszaros, známy predovšetkým vďaka sitkomu Alf (1986 - 1990)



americký producent, skladateľ a hudobník Chips Moman



americká spisovateľka Lois Duncan



americký herec Anton Yelchin, známy najmä ako Čechov z moderných spracovaní sci-fi Star Trek z rokov 2009, 2013 a 2016



britský dirigent a skladateľ televíznej a filmovej hudby Harry Rabinowitz, ktorý sa podieľal na snímkach ako Ohnivé vozy (1981), Anglický pacient (1996) či Návrat do Cold Mountain (2003)



americký spisovateľ a bývalý vojnový korešpondent Michael Herr, ktorý spolupracoval s filmármi Francisom Fordom Coppolom a Stanleym Kubrickom



americký hudobník a spevák Ralph Stanley, priekopník bluegrassu



taliansky herec Bud Spencer, dlhoročný kolega Terencea Hilla. Predstavil sa vo filmoch ako Boh odpúšťa... ja nie! (1967), Pravá a ľavá ruka diabla (1970), Malý unavený Joe (1972), Ak sa nahneváme, budeme zlí (1974), Dvaja misionári (1974), Kto nájde priateľa, nájde poklad (1981), Banánový Joe (1982) či Superpolicajti z Miami (1985)



americký spevák a skladateľ Mack Rice, autor hitu Mustang Sally



americký gitarista Scotty Moore, niekdajší spolupracovník legendárneho Elvisa Presleyho



americký hudobník Rob Wasserman, s ktorým spolupracovali Lou Reed, Rickie Lee Jones, Elvis Costello, Neil Young či Bob Weir z kapely Grateful Dead



francúzsky básnik, esejista a prekladateľ Yves Bonnefoy



francúzsky herec Roger Dumas, ktorý sa predstavil vo filmoch ako napríklad Pui pui (1963), Muž z Ria (1964), Návštevníci 2 (1998) či Bedári (2000)



americký spisovateľ a politický aktivista Elie Wiesel, ktorému v roku 1986 udelili Nobelovu cenu za mier



americký režisér, scenárista a producent Michael Cimino, ktorý stál za filmom Lovec jeleňov (1978)



brazílsky režisér Héctor Babenco



maďarský spisovateľ Péter Esterházy



spevák americkej kapely Suicide Alan Vega



americká country speváčka Bonnie Brown



americký fotograf Billy Name, patril medzi spolupracovníkov zosnulého umelca Andyho Warhola



americký režisér, scenárista, producent a herec Garry Marshall



americká speváčka Marni Nixon



americký hudobný producent Sandy Pearlman, ktorý spolupracoval napríklad s kapelou Blue Öyster Cult



americký herec Jerry Doyle



americká speváčka a herečka Gloria DeHaven



americký divadelný a filmový producent Norman Twain, ktorý sa podieľal napríklad na snímke Opri sa o mňa (1989)



americký džezový klarinetista Pete Fountain



írsky gitarista Pádraig Duggan, známy predovšetkým ako člen folkovej kapely Clannad



americký herec Barry Jenner



anglický herec Kenny Baker, známy predovšetkým ako predstaviteľ robota R2-D2 z vesmírnej ságy Hviezdne vojny



kanadský režisér Arthur Hiller, ktorý má na konte tituly Príbeh lásky (1970), Apartmán v hoteli Plaza (1971), Muž menom La Mancha (1972), Nevidím zlo, nepočujem zlo (1989) či Babe (1992)



americký herec Jack Riley



americký hudobný producent a manažér Lou Pearlman, ktorý stál za vznikom úspešných chlapčenských formácií ako Backstreet Boys či 'N Sync



americký lekár a epidemiológ Donald Henderson, známy je najmä vďaka úspešnému boju proti pravým kiahňam, na ktorom spolupracoval so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) od roku 1966



americký gitarista Matt Roberts, ktorý bol v minulosti členom rockovej kapely 3 Doors Down



gitarista anglickej metalcoreovej kapely Architects Tom Searle



mexický spisovateľ Ignacio Padilla, jeden z predstaviteľov takzvanej generácie cracku



jamajský saxofonista Headley Bennett, ktorý si zahral v prvej skladbe hudobníka Boba Marleyho Judge Not



anglický režisér a scenárista Antony Jay, ktorý sa preslávil predovšetkým ako spolutvorca politického sitkomu Iste, pán minister (1980 - 1984) a jeho pokračovania Iste, pán premiér (1986 - 1988)



belgický džezový hudobník Toots Thielemans



americký herec Steven Hill, známy tiež ako prokurátor Adam Schiff zo seriálu Zákon a poriadok (1990 - 2010)



francúzska módna návrhárka Sonia Rykiel, ktorú prezývali kráľovná pletenín



americký zvukový technik Rudy Van Gelder, spolupracovník Milesa Davisa či Johna Coltranea



mexický spevák a skladateľ Juan Gabriel



americký herec, komik, režisér a scenárista Gene Wilder, ktorý sa preslávil predovšetkým ako Willy Wonka v snímke Willy Wonka a továreň na čokoládu (1971)



americký herec Jon Polito, ktorý účinkoval vo filmoch ako Millerova križovatka (1990), Barton Fink (1991), Big Lebowski (1998) či Muž, ktorý nebol (2001)



americký hudobný manažér a podnikateľ Jerry Heller, známy najmä pre spoluprácu s už nefungujúcou hip-hopovou formáciou N.W.A



americký filmový a televízny režisér Leslie H. Martinson



americký herec Hugh O'Brian



rakúsky operný spevák juhoafrického pôvodu Johan Botha



jamajský spevák, skladateľ a producent Prince Buster, priekopník hudobných žánrov ska a rocksteady



Greta Zimmer Friedman, zdravotná sestra, ktorú odfotografovali, keď ju v auguste 1945 počas osláv konca druhej svetovej vojny na newyorskom Times Square pobozkal americký námorník



americká transrodová herečka Alexis Arquette



americký scenárista Dennis Shryack, ktorý pracoval na snímkach ako Biely jazdec (1985) alebo Turner a Hooch (1989)



nemecký herec Hilmar Thate



kanadský spisovateľ W.P. Kinsella, ktorého román Shoeless Joe (1982) sa stal predlohou filmu Ihrisko snov (1989) v hlavnej úlohe s Kevinom Costnerom



americký dramatik Edward Albee, autor divadelnej hry Kto sa bojí Virginie Woolfovej (1962)



americká herečka a speváčka Charmian Carr



americký režisér Curtis Hanson, ktorý nakrútil filmy ako Ruka na kolíske (1992), Divoká rieka (1994), Skvelí chlapci (2000), 8. míľa (2002) alebo Mavericks: Na divokej vlne (2012)



americký herec Bill Nunn, známy predovšetkým ako Radio Raheem zo snímky Konaj správne (1989)



americký akordeonista a spevák Buckwheat Zydeco, ktorý patril k najznámejším interpretom hudobného žánru zydeco



režisér Herschell Gordon Lewis, známy ako Krstný otec gore filmov



anglický skladateľ a hudobník Rod Temperton, autor úspešného hitu Thriller od Michaela Jacksona



poľský režisér Andrzej Wajda, držiteľ Oscara za celoživotné dielo



taliansky dramatik, komik, divadelný režisér a skladateľ Dario Fo



francúzsky komik, klaun, herec a filmár Pierre Étaix - získal Oscara za film Všetko najlepšie (1962), v ktorom si zahral a spolupracoval aj na scenári a réžii



americká divadelná a televízna herečka Cecilia Hart



spoluzakladateľ legendárneho hudobného vydavateľstva Chess Records Phil Chess



americký herec Michael Massee, ktorý v roku 1993 počas nakrúcania filmu Vrana (1994) nešťastnou zhodou okolností zastrelil svojho kolegu Brandona Leeho



japonská horolezkyňa Džunko Tabei, ktorá v roku 1975 ako prvá žena v histórii vystúpila na najvyššiu horu sveta Mount Everest



nemecký herec a spevák Manfred Krug, známy najmä ako komisár Stoever zo seriálu Miesto činu (1984 - 2001)



anglický komiksový ilustrátor Steve Dillon



spevák Pete Burns z anglickej popovej kapely Dead or Alive



americký spevák Bobby Vee, ktorý má na konte hity ako Rubber Ball, Take Good Care of My Baby, Devil or Angel, Run to Him alebo Come Back When You Grow Up



americký televízny scenárista a producent Kevin Curran, ktorý sa podieľal na tvorbe animovaného komediálneho seriálu Simpsonovci (1989)



americký skladateľ a textár Curly Putman, ktorý sa preslávil predovšetkým vďaka country skladbe Green, Green Grass of Home



ruský herec Vladimir Zeldin



francúzsky hudobník, skladateľ a producent Jean-Jacques Perrey z dua Perrey and Kingsley



americká herečka Julie Gregg



americký herec Robert Vaughn, ktorého nominovali na Oscara vďaka snímke Chlapci z Filadelfie (1959)



americký multiinštrumentalista a spevák Leon Russell



džezový a bluesový klavirista, skladateľ a spevák Mose Allison



americká soulová a funková speváčka Sharon Jones



írsky spisovateľ a dramatik William Trevor



anglický bubeník Craig Gill, známy z rockovej skupiny Inspiral Carpets



americký spevák Colonel Abrams



britský fotograf a režisér David Hamilton



americký herec Ron Glass, známy najmä ako detektív Ron Harris zo sitkomu Barney Miller (1974 - 1982)



bývalý kubánsky prezident Fidel Castro



tvorca receptu na hamburger Big Mac Michael "Jim" Delligatti



americký herec a režisér Keo Woolford, predstaviteľ detektíva Jamesa Changa zo seriálu Hawaii 5.0 (2010)



anglický hudobník a spevák Greg Lake, známy najmä vďaka pôsobeniu v kapelách Emerson, Lake & Palmer a King Crimson



americký herec Joseph Mascolo, známy napríklad zo seriálu Tak plynie čas (1965)



americký astronaut John Glenn



macedónska speváčka Esma Redžepová, ktorú nazývajú aj kráľovná rómskej hudby



spisovateľ E. R. Braithwaite, autor románu Pánu učiteľovi z lásky (1959)



kanadský herec Alan Thicke, otec speváka Robina Thicka



americký lekár Henry Heimlich, ktorý vymyslel v roku 1974 takzvaný Heimlichov manéver, chvat slúžiaci na uvoľnenie dýchacích ciest u dusiaceho sa človeka



americký režisér a učiteľ herectva Gordon Hunt, otec herečky Helen Hunt



francúzska herečka Michele Morgan, ktorá v roku 1946 ako vôbec prvá získala na Medzinárodnom filmovom festivale v Cannes cenu pre najlepšiu herečku



anglický gitarista a spevák Rick Parfitt, známy zo skupiny Status Quo



64 členov a členiek ruského armádneho súboru Alexandrovci



americký herec, komik a producent Ricky Harris



anglický spisovateľ Richard Adams



francúzska herečka Claude Gensac



americká herečka Debbie Reynolds



americký džezový bubeník, skladateľ a producent Alphonse Mouzon



francúzsky spevák, textár, skladateľ a herec Pierre Barouh