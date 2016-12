V roku 2016 navždy odišli Leopold Haverl i Juraj Slezáček

BRATISLAVA 31. decembra (WebNoviny.sk) - Rok 2015 bol posledným pre viacero slovenských i českých osobností. Rodina, priatelia i spoločnosť prišli o takých ľudí, akými boli Leopold Haverl, Juraj Slezáček, Karol Machata, Radim Hladík, Ľubo Gregor, Jaroslava Hanušová, Michal Kováč alebo Juraj "Ďuro" Černý.



Vo veku 79 rokov zomrel 5. februára v rodnej Bratislave slovenský herec Leopold Haverl. Dlhoročný člen Činohry Slovenského národného divadla sa narodil 16. februára 1936. Na začiatku svojej kariéry pôsobil v trnavskom Krajskom divadle, v rokoch 1965 - 1968 v Divadle poézie v Bratislave a od roku 1968 bol členom Činohry SND. Stvárnil tu mnoho postáv, niekoľko rokov vystupoval ako Rozprávač v úspešnom muzikáli Na skle maľované.



Haverl sa zaskvel i v muzikáloch režiséra Jozefa Bednárika v Divadle Andreja Bagara v Nitre a účinkoval aj na Novej scéne v Bratislave. Hral napríklad aj v trojdielnom televíznom filme Ako divé husi (2000) a v seriáloch Tajné životy (2014) a najnovšie Divoké kone (2014). Z ďalšej filmografie: Do zbrane, kuruci! (1974), Súkromná vojna (1977), Penelopa (1977), Noční jazdci (1981), Kohút nezaspieva (1986) či Najdúch (1992).



Tretieho mája naposledy vydýchol divadelný a filmový herec, člen Činohry Slovenského národného divadla (SND) Karol Machata. Dožil sa 88 rokov. Karol Machata sa narodil 13. januára 1928 v Malackách. V rokoch 1948 až 1950 študoval herectvo na Štátnom konzervatóriu v Bratislave a v rokoch 1952 až 1953 pôsobil v Armádnom divadle v Martine. Následne takmer pol storočie pôsobil v Činohre SND (1953 - 1998). Jeho nádherný zamatový hlas znel z javiska, filmového plátna, rozhlasu a v poslednom období jeho umeleckej kariéry aj z televíznej obrazovky.



V divadle vynikol najmä v shakespearovských postavách a v dielach ruských autorov. Na javisku žiaril v Shakespearovi - vo Veselých paniach z Windsoru, Romeovi a Júlii, Hamletovi, Kráľovi Learovi, Othellovi, Richardovi III., ale aj v Moliérovi či Goldonim. Machata sa preslávil v úlohe Cyrana z Bergeracu. Podľa SND patril do "slnečnej generácie" predstaviteľov hier Arthura Millera, Harolda Pintera, Edwarda Albeeho a iných, rovnako ako domácej klasiky - Bukovčana, Karvaša a ďalších. Vo filme debutoval v roku 1950 v českom filme Vítezná křídla a odvtedy patril medzi najobsadzovanejších filmových a televíznych hercov.



Hral v desiatkach slovenských filmov, ktoré patria do zlatého fondu slovenskej kinematografie, ako sú Zemianska česť (1957), Dáždnik svätého Petra (1958), Prerušená pieseň (1960), Pieseň o sivom holubovi (1961), Polnočná omša (1962), Geľo Sebechlebský (1963), Zločin slečny Bacilpýšky (1970), Hriech Kataríny Padychovej (1973), Skrytý prameň (1973), Červené víno (1976) či Soľ nad zlato (1982) a ďalšie. V roku 1967 získal titul zaslúžilý umelec a v roku 1979 titul národný umelec. Za významné zásluhy v oblasti divadelnej, filmovej a rozhlasovej tvorby mu prezident v roku 2003 udelil štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy. V roku 2005 si prevzal cenu Tatrabanky za umenie a v roku 2008 získal cenu OTO a uviedli ho do Siene slávy.



Piateho augusta naposledy vdýchol slovenský herec Juraj Slezáček. Uznávaný umelec podľahol rakovine ústnej dutiny, s ktorou bojoval od roku 2014. Juraj Slezáček sa narodil 14. januára 1943 vo Zvolene. Štúdium herectva na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) absolvoval v roku 1964, pričom v tom istom roku sa stal členom Činohry Slovenského národného divadla (SND). Stvárnil tu mnoho postáv, niekoľko rokov vystupoval ako veliteľ žandárov v úspešnom muzikáli Na skle maľované. Slezáček sa zaskvel aj v inscenáciách Kým kohút nezaspieva, Dom v stráni, Timon Athénsky, Veselé panie z Windsoru, Posledný let Sarah Bernhardtovej, Cyrano z Bergeracu či Čertice. V roku 2008 sa predstavil v hre Václava Havla Odcházení, ktorú uviedli v SND. Okrem množstva divadelných predstavení sa objavil aj v televíznych filmoch a seriáloch.



Stvárnil napríklad Emila Blichára v televíznom seriáli Panelák (2008 - 2015). Ukázal sa aj v televíznych filmoch ako napríklad Kocúrkovo (1971), Americká tragédia (1976) či Na skle maľované (1980). Z ďalšej filmografie: Kým kohút nezaspieva (1972), Život na úteku (1975), Fénix (1981), Škola žien (1981), Tiene v raji (1986), Stratený list (1992), Kráľovská hra (1999). V rokoch 1979 až 1990 bol umeleckým šéfom Činohry SND, pričom ako riaditeľ Činohry SND pôsobil aj v rokoch 1997 až 2005 a krátko v roku 2008. Venoval sa aj pedagogickej činnosti na VŠMU. V rokoch 1996 až 2002 pôsobil vo funkcii dekana Činohernej a bábkarskej fakulty VŠMU v Bratislave. V roku 2008 sa stal čestným občanom Piešťan.



Vo štvrtok 24. novembra zomrel český herec František Peterka, ktorý naposledy vydýchol v hospici v Liberci, kde žil od leta. Dožil sa 94 rokov. František Peterka sa narodil 17. marca 1922 v Prahe, kde tiež vyštudoval herectvo. Pôsobil v Slováckom divadle v Uherskom Hradišti alebo Divadle F. X. Šaldu v Liberci.



Účinkoval vo filmoch Černý prapor (1958), Prežil som svoju smrť (1960), Nádej (1963), Dáma na kolejích (1966), Čtyři vraždy stačí, drahoušku (1970), Jáchyme, hoď ho do stroje! (1974), Hodíme sa k sebe, miláčik...? (1974), Zajtra to roztočíme, miláčik...! (1976), Zítra vstanu a opařím se čajem (1977), Já už budu hodný, dědečku! (1978), Ako dostať otecka do polepšovne (1978), Co je doma, to se počítá, pánové... (1980), Příště budeme chytřejší, staroušku! (1982) alebo Kráva (1992). Vo večerníčku Krkonošské pohádky (1973 - 1984) sa predstavil ako Krakonoš a v seriáli Arabela (1980 - 1981) zas stvárnil Fantomasa.



Rok 2016 bol tým posledným aj pre českého gitaristu Radima Hladíka z kapely Blue Effect. Uznávaný hudobník zomrel 4. decembra vo veku 69 rokov. Rodák z Prahy podľahol fibróze pľúc, s ktorou bojoval už dlhší čas. Interpret naposledy naživo vystúpil 14. septembra na podujatí na Střeleckom ostrove v Prahe, pričom musel hrať s dýchacím prístrojom. Po koncerte mu prišlo nevoľno a následne ho museli previezť na jednotku intenzívnej starostlivosti v pražskej Fakultnej nemocnici v Motole. Radim Hladík sa narodil 13. decembra 1946.



V roku 1968 pomáhal zakladať spomínanú bigbeatovú kapelu Blue Effect. S formáciou vydal nahrávky ako Meditace (1970), Nová syntéza (1971), Modrý efekt & Radim Hladík (1975), Svět hledačů (1979) či 33 (1981). Venoval sa i folkovej hudbe a spolupracoval tiež so slovenskými hudobníkmi, napríklad Pavlom Hammelom a Mariánom Vargom, s ktorými nahral albumy Zelená pošta (1972), Na druhom programe sna (1977) a Labutie piesne (1993). Na konte má i ďalšie nahrávky ako Stůj břízo zelená (1974) či Vandrovali hudci (1976), oba s Jaroslavom Hutkom, alebo Voliéra (1997) s Dagmar Andrtovou-Voňkovou. Pôsobil tiež v kapele The Matadors.







