V regiónoch s nižšou zaočkovanosťou sa osýpky môžu rozšíriť, pripustil Drucker

BRATISLAVA 11. apríla (WebNoviny.sk) - Situáciu s osýpkami treba sledovať. Ako povedal po utorňajšom rokovaní vlády minister zdravotníctva Tomáš Drucker, tí, ktorí nemajú zaočkované deti, by nad takouto možnosťou mali premýšľať. "Verím, že nie sme na tom tak zle, ani všeobecne so zaočkovanosťou, že by mala vzniknúť nejaká pandémia," uviedol minister. Drucker však pripustil, že v regiónoch s nižšou zaočkovanosťou, ako je napríklad Bratislavský kraj, sa ochorenie môže rozšíriť.





Podľa medializovaných informácií sa Moravskosliezskym krajom šíri najhoršia epidémia osýpok za ostatných 15 až 20 rokov. Vedúca epidemiologického odboru Krajskej hygienickej stanice v Ostrave Irena Martinková serveru iDnes.cz povedala, že toto vysoko nákazlivé ochorenie sa v minulých rokoch v kraji vôbec nevyskytovalo. "Výnimkou bol jeden prípad v roku 2011 a tri v roku 2013, všetky boli zavlečené z Thajska," uviedla. Podľa Martinkovej je zatiaľ 19 potvrdených pacientov, z toho sú dvaja lekári a viac ako 10 ľudí s podozrením na osýpky, z toho opäť niekoľko zdravotníkov. .



Ochorenie môže prenášať len nezaočkovaný



Podľa ministra zdravotníctva si treba uvedomiť, že ochorenie môže prenášať len nezaočkovaný človek. "Samozrejme, že blízkosť regiónu zvyšuje mieru rizika, ale podstatné je, že aké skupiny ľudí prichádzajú do styku s týmito chorými," povedal Drucker s tým, že celková kolektívna imunita na Slovensku sa pohybuje okolo 95 %.



Epidemiologická situácia vo výskyte osýpok je v Slovenskej republike priaznivá. Vzhľadom na vývoj v krajinách ako napríklad Rumunsko, Maďarsko alebo Česká republika, nie je úplne možné vylúčiť riziko importu osýpok na Slovensko, napriek tomu hlavný hygienik Slovenskej republiky Ján Mikas neočakáva vznik epidémií veľkého rozsahu v Slovenskej republike. Informovala o tom v pondelok Zuzana Drobová z Úradu verejného zdravotníctva.





"Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ako aj regionálne úrady verejného zdravotníctva pozorne monitorujú epidemiologickú situáciu vo výskyte osýpok v rámci Epidemiologického informačného systému Slovenskej republiky, a tiež v rámci Európskeho systému rýchleho varovania, a priebežne informujú verejnosť o vývoji aktuálnej epidemiologickej situácie na Slovensku aj v Európe,“ uviedol Mikas. V prípade, že sa ochorenie na osýpky zavlečie do Slovenskej republiky, bude sa postupovať v súlade s Akčným plánom na udržanie stavu eliminácie osýpok v SR.



Hlavný hygienik odporúča očkovanie



Hlavný hygienik odporúča rodičom, ktorí nedali zaočkovať svoje deti z dôvodu zavádzajúcich informácií a argumentov antivakcinačných aktivistov, aby kontaktovali pediatra a prediskutovali možnosť zaočkovania svojich detí.



Mikas rovnako zdôraznil potrebu zvýšenej ostražitosti zdravotníckych pracovníkov, najmä praktických lekárov pre deti a dorast a pre dospelých, aby v rámci diferenciálnej diagnostiky pri pozitívnych klinických príznakoch (exantémové ochorenia s horúčkou) a pri pozitívnej epidemiologickej anamnéze mysleli aj na toto ochorenie. "V tejto súvislosti Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 8. marca listom kontaktoval Slovenskú lekársku komoru, Slovenskú lekársku spoločnosť a Asociáciu súkromných lekárov SR s cieľom informovať ich o aktuálnej situácii vo výskyte osýpok a možného výskytu aj v Slovenskej republike,“ uviedol Mikas.



Najúčinnejšou špecifickou prevenciou ochorenia je očkovanie proti osýpkam, ktoré sa v Slovenskej republike vykonáva od roku 1969 u dojčiat v rámci pravidelného povinného očkovania. Zaočkované sú ročníky narodenia 1968 a mladšie. Pri deťoch mladších ako 15 mesiacov, ktoré ešte neboli zaočkované proti osýpkam, sa neodporúča s nimi cestovať do oblastí postihnutých osýpkami.