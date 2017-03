V rakúskej obci Bad Kreuzen našli dvoch mŕtvych Slovákov

BAD KREUZEN 2. marca (WebNoviny.sk) - Dvoch mŕtvych Slovákov, ženu a muža, našli v stredu rakúski policajti v rodinnom dome v hornorakúskej obci Bad Kreuzen. Informoval o tom vo štvrtok na svojej stránke denník Kronen Zeitung.



K domu dvojice, ktorá v Bad Kreuzene žila približne rok, prišli policajti po tom, čo sa na nich obrátili jej kolegovia z práce v neďalekom Münzbachu, kam v stredu neprišla a nebolo sa s ňou možné skontaktovať ani telefonicky..



Keďže na klopanie a zvonenie nikto nereagoval, policajná hliadka sa snažila cez okná nazrieť do domu. Pritom zbadali v obývačke osobu ležiacu na zemi. Keď sa im cez okno podarilo dostať dnu, našli mŕtvoly ženy a muža so strelnými zraneniami. V ich blízkosti sa nachádzala strelná zbraň.



Predpokladá sa, že príčinou tragédie boli psychické problémy 52-ročného muža, otca dospelej dcéry, ktorý najprv zavraždil svoju 34-ročnú partnerku a následne spáchal samovraždu. Slovák sa len nedávno pokúsil spáchať samovraždu, keď si nožom pichol do brucha, avšak prežil.