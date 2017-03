V prístave Pireus našli obeseného muža, mal pri sebe žiadosti o azyl

ATÉNY 27. marca (WebNoviny.sk) - Grécka pobrežná stráž dnes oznámila, že muža, ktorý mal pri sebe žiadosti o azyl, našla obeseného v najväčšom gréckom prístave Pireus ležiacom neďaleko Atén.



Neidentifikovaného muža, údajne migranta, našli mŕtveho dnes nadránom v blízkosti zóny pre odchádzajúcich pasažierov. Úrady vykonajú jeho pitvu..





Vláda oznámila, že v Grécku uviazlo vyše 62 000 utečencov a migrantov. Realizácia dohôd o prerozdeľovaní utečencov so zvyškom Európskej únie stále zaostáva za plánom.



Počet migrantov denne prichádzajúcich na grécke ostrovy v Egejskom mori z neďalekého tureckého pobrežia v posledných dňoch mierne stúpol. Pobrežná stráž informovala, že za uplynulých 24 hodín, do dnešného rána, dorazilo do Grécka 75 migrantov.



