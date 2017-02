V prípade vraždy Kima Čong-nama zatkli ďalšieho podozrivého

KUALA LUMPUR 18. februára (WebNoviny.sk) - Malajzijské úrady zadržali občana Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR), ktorý je podozrivý z účasti na údajnej vražde Kim Čong-nama, nevlastného brata severokórejského diktátora Kim Čong-una. Informovala o tom v sobotu malajzijská polícia.



K zadržaniu 46-ročného muža, ktorý mal pri sebe doklad totožnosti vystavený na meno Ri Jong-čol, došlo v piatok večer v malajzijskom štáte Selangor, neďaleko metropoly Kuala Lumpur, uvádza sa vo vyhlásení malajzijskej polície..



Ri Jong-čol je štvrtou zadržanou osobou



Ri Jong-čol je už štvrtou osobou zadržanou v súvislosti s atentátom na najstaršieho brata Kim Čong-una po tom, ako bola v stredu zadržaná žena s vietnamskými cestovnými dokladmi a vo štvrtok ďalšia žena s indonézskym pasom, ako aj jej priateľ.



Malajzijské úrady medzičasom popreli tvrdenia severokórejských predstaviteľov, že Malajzia zámerne zdržiava vydanie telesných pozostatkov Kim Čong-nama do KĽDR."V Malajzii platia určité pravidlá. Keď je niekto v Malajzii musí sa riadiť našimi pravidlami a nariadeniami... to platí aj pre Severnú Kóreu," povedal šéf malajzijskej polície generál Khalid Abu Bakar, pričom dodal, že kým sa nepodarí získať vzorku DNA od niektorého z Kim Čong-namových príbuzných, vyšetrovanie jeho násilnej smrti nemôže byť uzavreté.



KĽDR výsledky pitvy akceptovať nebude



Severná Kórea v piatok vyhlásila, že "kategoricky odmietne" akékoľvek výsledky pitvy Kim Čong-namovho tela. "Malajzijská strany vykonala pitvu bez nášho súhlasu a prítomnosti," uviedol v piatok severokórejský veľvyslanec v Malajzii.



Atentát na Kim Čong-nama bol spáchaný v pondelok, keď v termináli medzinárodného letiska v Kuala Lumpure čakal na let do Macaa. Kim sa po čine začal sťažovať na prudké bolesti hlavy. Zomrel počas prevozu do nemocnice.



bol najstarším synom bývalého severokórejského diktátora Kim Čong-ila. Narodil sa v roku 1970 z jeho vzťahu s herečkou Song Hje-rim.



Kim Čong-nam bol v rokoch 1998-2001 považovaný za nástupcu svojho otca. Ten možné nástupníctvo prehodnotil po tom, ako Kim Čong-nama v roku 2001 zadržali na letisku v Japonsku, keď cestoval s falošným pasom. Tvrdil vtedy, že chcel navštíviť tokijský Disneyland. Otcovým favoritom sa po tomto incidente stal Kim Čong-namov nevlastný brat Kim Čong-un.



Kim Čong-nam, ktorý bol známy ako prívrženec reforiem v KĽDR, vystupoval aj proti dynastickému nástupníctvu v Severnej Kórei.