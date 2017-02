V prevádzke je najmenej 100 lyžiarskych stredísk

BRATISLAVA 18. februára (WebNoviny.sk) - Lyžiarske podmienky sú dobré až veľmi dobré, vleky a lanovky sú naďalej spustené v minimálne sto lyžiarskych areáloch. Na slovenských zjazdovkách v sobotu prevládajú zimné podmienky, do rána pripadlo vo vyšších polohách do troch centimetrov snehu. Podklad je tvrdý a premrznutý.



Výška snehovej vrstvy sa pohybuje zväčša od 30 až do 90 centimetrov. Napríklad pol metra snehu je v Lopušnej doline – Svit a v Levočskej doline. Ako ďalej agentúru SITA informovala Ľubica Styková zo spoločnosti Sitour, 40 až 70 centimetrov je na Čertovici a v Oravskom Podzámku, 60 až 70 centimetrov snehu hlási Strednica – Ždiar a Mýto pod Ďumbierom. Bachledova dolina hlási 85 až 95 centimetrov snehu..