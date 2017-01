V play-off NFL budú chýbať finalisti uplynulého ročníka

Nedeľnými stretnutiami sedemnásteho týždňa sa skončila základná časť tejto sezóny zámorskej súťaže amerického futbalu NFL. Do vyraďovacej....

NEW YORK 2. januára (WebNoviny.sk) - Nedeľnými stretnutiami sedemnásteho týždňa sa skončila základná časť tejto sezóny zámorskej súťaže amerického futbalu NFL.



Do vyraďovacej fázy, ktorá vyvrcholí 5. februára 51. Super Bowlom na NRG Stadium v texaskom Houstone, postúpili víťazi štyroch divízií konferencií American Football (New England, Kansas City, Pittsburgh, Houston) i National Football (Dallas, Atlanta, Seattle, Green Bay). Zo zvyšných tímov pokračujú dva s najlepšou celkovou bilanciou v AFC (Oakland, Miami) aj NFC (New York Giants, Detroit) na základe tzv. voľných kariet. Chýbajú finalisti uplynulého ročníka Denver a Carolina.



Dve najvyššie nasadené mužstvá z obidvoch konferencií budú mať cez víkend 7. a 8. januára voľno, ostatné sa popasujú o miestenky v divíznom kole. V AFC narazí Houston na Oakland a Pittsburgh na Miami, zatiaľ čo v NFC Seattle na Detroit a Green Bay si zmeria sily s New Yorkom Giants. Úspešní sa dostanú do divízneho kola (14. a 15. januára), kde na nich už teraz čakajú New England a Kansas City (AFC) a Dallas s Atlantou (NFC).



Cincinnati - Baltimore 27:10



Indianapolis - Jacksonville 24:20



Miami - New England 14:35



Minnesota - Chicago 38:10



New York Jets - Buffalo 30:10



Philadelphia - Dallas 27:13



Pittsburgh - Cleveland 27:24 po predĺžení



Tampa Bay - Carolina 17:16



Tennessee - Houston 24:17



Atlanta - New Orleans 38:32



Denver - Oakland 24:6



Los Angeles - Arizona 6:44



San Diego - Kansas City 27:37



San Francisco - Seattle 23:25



Washington - New York Giants 10:19



Detroit - Green Bay 24:31



American Football (AFC): New England, Kansas City, Pittsburgh, Houston, Oakland, Miami



National Football (NFC): Dallas, Atlanta, Seattle, Green Bay, New York Giants, Detroit



Kolo voľnej karty



- hrá sa 7. a 8. januára



AFC: Houston - Oakland, Pittsburgh - Miami



NFC: Seattle - Detroit, Green Bay - New York Giants



Divízne kolo



- hrá sa 14. a 15. januára



AFC: New England - najnižšie nasadený víťaz kola o voľnú kartu, Kansas City - najvyššie nasadený víťaz kola o voľnú kartu



NFC: Dallas - najnižšie nasadený víťaz kola o voľnú kartu, Atlanta - najvyššie nasadený víťaz kola o voľnú kartu



Konferenčné finále



- hrá sa 22. januára



Pro Bowl /Zápas hviezd/



- hrá sa 29. januára na Camping World Stadium v Orlande na Floride



Super Bowl "51"



- hrá sa 5. februára na NRG Stadium v texaskom Houstone