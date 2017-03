V parlamente prvýkrát vystúpia slovenskí europoslanci, umožnil im to Danko

Slovenskí europoslanci v piatok zavítajú do Národnej rady Slovenskej republiky. Vďaka novému rokovaciemu poriadku im to umožnil predseda parlamentu....

BRATISLAVA 31. marca (WebNoviny.sk) – Slovenskí europoslanci v piatok zavítajú do Národnej rady Slovenskej republiky. Vďaka novému rokovaciemu poriadku im to umožnil predseda parlamentu Andrej Danko (SNS). Na rokovaní počas rozpravy k predkladaným materiálom ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslava Lajčáka (Smer-SD), ktoré sa budú týkať pôsobenia SR v Európskej únii, budú môcť vystúpiť všetci slovenskí europoslanci.



„Ide o priebeh a výsledok Predsedníctva SR v Rade Európskej únie, výročnú správu o členstve v Európskej únii, hodnotenie a aktuálne priority vyplývajúce z Pracovného programu Európskej komisie, ako aj plnenie úloh zahraničnej a európskej politiky v roku 2016 a jej zameranie na rok 2017,“ informovala NR SR o témach rokovania..





Ako agentúru SITA ďalej informoval odbor komunikácie Kancelárie NR SR, predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) listom informoval všetkých trinásť slovenských europoslancov o možnosti historicky prvého vystúpenia v Národnej rade SR, čo im umožňuje nový rokovací poriadok NR SR.



Europoslanci iniciatívu vítajú



Pozvanie prijali viacerí europoslanci. „Veľmi iniciatívu vítam. Doteraz sme nemali umožnené sa zúčastňovať na rokovaniach NR SR,“ povedal europoslanec Branislav Škripek (OĽaNO), ktorý plánuje na rokovaní vystúpiť. „Mali sme vystúpiť k vystúpeniu ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka, ale ozvali sme sa, že radi by sme predniesli naše pohľady aj na témy, ktoré si vyberieme,“ povedal s tým, že 15 minút na vystúpenie využije a prinesie pohľad na svoju prácu v europarlamente a na témy, ktoré považuje za dôležité.



Dodal, že priestor by mohli europoslanci v NR SR dostávať pravidelne. Či je však vhodný súčasný model, podľa ktorého môže každý z europoslancov vystúpiť 15 minút, ukáže až samotná prax. Okrem toho je podľa neho otázne, aká bude účasť poslancov NR SR, keďže sa schôdza koná v závere týždňa.



Príde Flašíková-Beňová i Kukan



Europoslanec Ivan Štefanec (KDH) víta takúto možnosť, ako informovať občanov a poslancov o doterajších výsledkoch svojej práce a pohľade na stav a smerovanie Európskej únie a Slovenskej republiky. „Novela rokovacieho poriadku nehovorí jasne, ako má vystúpenie poslancov EP v NR SR prebiehať. Vo svojom vystúpení budem hovoriť o tom, ako môžu obe zákonodarné telesá lepšie spolupracovať a chcem tiež upriamiť pozornosť domácich politikov na oblasť digitalizácie, ktorá bude mať v blízkej budúcnosti mimoriadny význam, na Slovensku je stále podceňovaná, aspoň zo strany štátu,“ uviedol pre agentúru SITA Štefanec.



Zároveň verí, že sa podarí vytvoriť pozitívny precedens a vystúpenia europoslancov v NR SR sa budú opakovať. „Ideálne by bolo, ak by sme takúto možnosť dostávali pravidelne, napríklad raz za pol roka," zdôraznil. Na rokovanie príde okrem iných aj europoslankyňa Monika Flašíková-Beňová (Smer-SD) aj Eduard Kukan (SDKÚ-DS).



Po vystúpeniach europoslancov budú poslanci pokračovať v rokovaní o poslaneckých návrhoch zákonov, hlasovať o nich budú však až v utorok.