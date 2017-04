V oceáne na Saturnovom mesiaci Enceladus sú podmienky pre život

V oceáne pod ľadovým povrchom Saturnovho mesiaca Enceladus sú podmienky pre život. Tvrdia to americkí vedci na čele s J. Hunterom Waitem....

BRATISLAVA 14. apríla (WebNoviny.sk) - V oceáne pod ľadovým povrchom Saturnovho mesiaca Enceladus sú podmienky pre život.



Tvrdia to americkí vedci na čele s J. Hunterom Waitem zo Southwest Research Institute v texaskom San Antoniu, ktorí z údajov vesmírnej sondy Cassini zistili, že v ľadových gejzíroch sa nachádza molekulárny vodík..



To naznačuje, že medzi oceánom a jeho geologickým podložím dochádza k hydrotermálnym procesom, čiže na dne oceánu sa pravdepodobne nachádzajú hydrotermálne prieduchy. Na Zemi sa pritom v okolí týchto prieduchov vyskytujú rôzne formy života.





Spomínaná sonda Cassini získala tieto údaje ešte v októbri 2015, keď preletela cez ľadový gejzír nad povrchom Encelada a následne spravila chemický rozbor, ktorý dokázal prítomnosť molekulárneho vodíka. Ten sa uvoľňuje z molekúl vody počas procesu zvanom serpentinizácia, keď voda na morskom dne interaguje s horúcimi horninami. Samostatné molekuly vodíka môžu potom slúžiť mikroorganizmom ako zdroj energie.



Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) chcel o prítomnosti vodíka v oceáne na Encelade informovať už niekoľko mesiacov po tomto objave, objavili sa však obavy, že molekuly vodíka mohli vzniknúť priamo v jednom z prístrojov sondy pri jej prelete cez ľadový gejzír. Waite a jeho tím preto následne rok analyzovali údaje zo sondy, aby potvrdili, že vodík naozaj pochádza z oceánu.



„Sme si celkom istí, že oceán na Encelade je obývateľný, a preto ho musíme ďalej skúmať. A ak zistíme, že v ňom žiaden život nie je, tak sa musíme spýtať, prečo je to tak. A ak tam je život, tak ešte lepšie. No vzhľadom na podmienky, ktoré tam panujú, sú obe možnosti takmer rovnako zaujímavé," uviedol Waite, ktorý spoločne s kolegami publikoval výsledky svojho výskumu v časopise Science.



Informácie pochádzajú z webstránky www.bbc.com.



, ,