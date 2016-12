V obehu zostali viac ako dve miliardy slovenských korún

BRATISLAVA 29. decembra (WebNoviny.sk) - Po ôsmich rokoch od zavedenia eura zostalo na Slovensku v obehu 18,9 milióna kusov slovenských bankoviek v hodnote 2,22 miliardy slovenských korún, čo je 73,7 milióna eur. Informovala o tom Národná banka Slovenska (NBS).



V tomto roku sa z obehu vrátilo 68 tisíc kusov bankoviek v hodnote viac ako 39 miliónov slovenských korún, čo je 1,3 milióna eur. Ako ďalej NBS uviedla, v obehu ostalo najviac dvadsať korunových bankoviek, a to 10,07 milióna kusov, nasledujú bankovky v hodnote sto korún v počte 3,4 milióna kusov a aj päťdesiat korunové bankovky, ktorých ostalo 3,2 milióna kusov. NBS zároveň pripomína, že bankovky vymieňa na všetkých svojich pracoviskách.



Slovensko zaviedlo euro od 1. januára 2009, a to do hotovostného aj bezhotovostného obehu. V deň osláv desiateho výročia spoločnej európskej euromeny sa tak stalo 16. členskou krajinou eurozóny. Euro nahradilo slovenské koruny v hotovostnom obehu postupne počas šestnásťdňového duálneho obehu oboch mien. Slovenské korunové mince bolo možné v NBS vymeniť do konca roka 2013, bankovky bude vymieňať bez časového obmedzenia.