V novom roku klesnú ceny elektriny, plynu aj tepla

V novom roku by mali zaplatiť domácnosti, ale aj firmy za energie menej. Ako informoval Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), pre domácnosti....

BRATISLAVA 1. januára (WebNoviny.sk) - V novom roku by mali zaplatiť domácnosti, ale aj firmy za energie menej. Ako informoval Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), pre domácnosti poklesnú náklady na elektrinu medziročne v priemere o 4,30 %. Pri plyne to bude o 2,6 % a pri dodávke tepla v priemere o 6 %. Náklady na vodu zostávajú v roku 2017 stabilné. Regulačný úrad upozorňuje, že ide o priemerné hodnoty, ktoré sa môžu v jednotlivých tarifách odlišovať.



"Pri konečnom celoročnom zúčtovaní však môžeme jednoznačne hovoriť o znížení nákladov na energie pre občanov v rámci celého Slovenska," uviedol koncom uplynulého roka predseda ÚRSO Jozef Holjenčík. Slovenské domácnosti by mali podľa regulátora v novom roku ušetriť na elektrine desiatky eur. Pri distribúcii elektriny sa totiž zásadne zmenila štruktúra taríf, ktorá odráža reálne spotreby v jednotlivých odberoch a zároveň rešpektuje už aj nasadzovanie inteligentných meracích systémov.



V tarife D1, čo sú malé byty so spotrebou do tisíc kilowatthodín, ušetrí podľa regulátora v budúcom roku doslova každý odberateľ. Priemerne je to v rámci celého Slovenska medziročná úspora 31,78 eura. V tarife D2 s jednofázovým pripojením, čo sú štandardné domácnosti s vyššou spotrebou, teda do 2 300 kilowatthodín, bude priemerná medziročná úspora v rámci celého Slovenska 68,61 eura. V tarife D5 je podľa ÚRSO priemerná úspora 104,48 eura.



Na nižšie ceny elektriny sa môžu podľa neho tešiť aj priemyselní odberatelia. V prípade priemyselných odberateľov sa podarilo objektivizovať skutočné náklady za prenos a distribúciu elektriny. V praxi to bude podľa regulátora znamenať pre veľké priemyselné podniky výrazné zníženie poplatkov a pokles priemernej ceny distribúcie medziročne až o 16,44 % na napäťovej úrovni VN a 0,42 % na napäťovej úrovni VVN.



Pri plyne ušetria najviac domácnosti, ktoré ho používajú na ohrev vody a na kúrenie (tarifa D3). Ročne by mali títo odberatelia zaplatiť za plyn v priemere o 23,72 eura menej. Domácnosti, ktoré používajú plyn na ohrev vody (tarifa D2), by mali podľa regulátora ušetriť za rok 18,84 eura. Najmenej ušetria domácnosti, ktoré plynom len varia, a to 0,92 eura. Zníženie nákladov na dodávku plynu pre malé podniky, ktoré podliehajú cenovej regulácii ako zraniteľní odberatelia plynu, je približne rovnaké ako pre domácnosti.



Ušetriť by mali domácnosti aj na teple. Regulátor predpokladá, že ročné náklady na teplo štandardného trojizbového bytu so spotrebou približne sedemtisíc kilowatthodín sa znížia o zhruba 25 eur. Pokles nákladov sa prejaví najmä pri teple vyrobenom zo zemného plynu, pokiaľ nebude nový rok výrazne chladnejší ako uplynulý rok. Pri využívaní iných palív na výrobu tepla sa náklady nebudú meniť.