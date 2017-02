V novom klipe Maroon 5 sa zahrala aj modelka Behati Prinsloo

Maroon 5 predstavili videoklip ku skladbe Cold, v novinke sa predstavila aj manželka frontmana kapely Adama Levinea. Americká pop-rocková....

BRATISLAVA 17. februára (WebNoviny.sk) - Maroon 5 predstavili videoklip ku skladbe Cold, v novinke sa predstavila aj manželka frontmana kapely Adama Levinea. Americká pop-rocková kapela Maroon 5 zverejnila prostredníctvom služby YouTube videoklip ku skladbe Cold, na ktorej spolupracovali s rapperom Futureom.



V takmer sedemminútovej novinke možno vidieť frontmana skupiny Adama Levinea na večierku u spomínaného 33-ročného interpreta. Po jeho príchode mu barman dá do nápoja drogu a spevák začne halucinovať. V klipe sa predstavila aj Levineova manželka, modelka Behati Prinsloo, ktorej svoje zážitky na konci vyrozpráva. .







Cold je druhou novou skladbou, ktorú formácia zverejnila od vydania ich zatiaľ poslednej štúdiovky V (2014). Vlani v októbri predstavili singel Dont Wanna Know, na ktorom sa podieľal aj rapper Kendrick Lamar. Ku skladbe tiež neskôr ponúkli aj videoklip.



Maroon 5 vznikli v roku 1994, pričom pôvodne sa volali Karas Flowers. Pod týmto názvom vydali v roku 1997 album The Fourth World. Ako Maroon 5 debutovali štúdiovkou Songs About Jane (2002). Po nej nasledovali počiny It Wont Be Soon Before Long (2007), Hands All Over (2010), Overexposed (2012) a spomínaný V, pričom všetkých päť sa dostalo do prvej desiatky britského i amerického albumového rebríčka. Skupina získala okrem iného tri ceny Grammy.



Informácie pochádzajú z webstránky pitchfork.com a archívu agentúry SITA.