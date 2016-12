V mori našli úlomky trupu havarovaného ruského lietadla



MOSKVA 26. decembra (WebNoviny.sk) - Ruské ministerstvo pre mimoriadne situácie v pondelok informovalo, že časť úlomkov trupu lietadla ruského ministerstva obrany, ktoré sa v nedeľu krátko po štarte z letiska v meste Soči zrútilo do Čierneho mora, už potápači vytiahli z mora.



Skupina potápačov ministerstva pre mimoriadne situácie objavila úlomky lietadla vo vzdialenosti asi 400 metrov od brehu v hĺbke 25 metrov.



Ministerstvo vo svojom vyhlásení spresnilo, že nájdený "nebol trup lietadla, ale jeho úlomky". "Na dne je veľa malých úlomkov, veľké tam prakticky nie sú," uvádza sa vo vyhlásení, ktoré spresňuje, že potápači sa opakovane ponorili k morskému dnu, aby pokračovali v pátraní.







Na pátracej operácii v oblasti pádu lietadla Tu-154 v Čiernom mori sa zúčastňuje takmer 40 plavidiel, ako aj 135 špeciálne vycvičených potápačov a sedem ponoriek. Oblasť zo vzduchu monitorujú posádky piatich vrtuľníkov a niekoľko dronov Orlan-10.



Ministerstvo obrany spresnilo, že na pátraní sa zúčastňuje i sedem lodí Čiernomorskej flotily, vrátane lode Suvorovec vybavenej sonarom, či fregata Admiral Grigorovič s pátracím vrtuľníkom Ka-27. Podľa údajov rezortu obrany lietadlá Il-76 v dohľadnom čase do oblasti dopravia aj dve ponorky ruskej geografickej spoločnosti.



Pátra sa aj na pobreží Čierneho mora, v oblasti mesta Soči, kde malo lietadlo medzipristátie na doplnenie paliva. Do pátrania po troskách či telách obetí bola nasadená polícia aj armáda, informovala radnica mesta Soči. Po úlomkoch z lietadla a telách obetí sa vzhľadom na morské prúdy pátra aj na pobreží Abcházska, uviedol Sokolov.



Za prvých 24 hodín od spustenia pátracej operácie bolo v Čiernom mori nájdených 11 tiel obetí. Niektoré z nich už dopravili do Moskvy na genetickú expertízu, informoval námestník ruského ministra obrany Pavel Popov. Dodal, že sa našlo aj 154 fragmentov tiel.



Podľa ruského ministra dopravy Maxima Sokolova genetické testy tiel a fragmentov sa budú vykonávať v Moskve. Vládna vyšetrovacia komisia rozhodla, že telesné pozostatky sa do Moskvy budú prepravovať leteckým mostom lietadlami ministerstva obrany. Podľa agentúry Interfax sa už začalo s odberom genetického materiálu u príbuzných obetí.



Ministerstvo obrany v pondelok tiež oznámilo, že príbuzným každého vojenského i civilného zamestnanca, ktorí zahynuli pri leteckom nešťastí, vyplatí odškodné v výške 5,8 milióna rubľov. Okrem toho im na letisku Adler v Soči i na letisku Čkalovskij, ako aj v operatívnom štáte poskytujú nevyhnutnú lekársku a psychologickú pomoc.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v Moskve potvrdil, že vyšetrovatelia pripúšťajú všetky možné verzie príčin leteckého nešťastia. Zdôraznil, že verzia o teroristickom čine "určite nie je prioritná".



Lietadlo ruského ministerstva obrany typu Tu-154 smerovalo v nedeľu na ruskú leteckú základňu Humajmím v sýrskej provincii Lázikíja, keď sa krátko po vzlietnutí z letiska v Soči zrútilo do Čierneho mora. Medzi pasažiermi sa nachádzali desiatky spevákov ruského svetoznámeho armádneho súboru Alexandrovovci vrátane vedúceho Valerija Chalilova, ale aj novinári a vojaci. Ministerstvo obrany zverejnilo zoznam pasažierov - na palube bolo spolu 92 osôb vrátane členov posádky.