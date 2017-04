V minulom roku zaniklo na Slovensku 8 579 firiem



V minulom roku na Slovensku zaniklo 8 579 firiem. V počte ukončených podnikaní je to druhé najhoršie číslo od finančnej krízy v roku 2009. Vyplýva to z analýzy dátovej spoločnosti Bisnode Slovensko.



Za posledných sedem rokov zaniklo na Slovensku spolu 44 749 spoločností. Oproti roku 2009 tak minuloročné čísla ukazujú 200-percentný nárast počtu zatvorených spoločností. Podľa analytikov z Bisnode Slovensko je za tým viac dôvodov. Jedným z nich je kríza, respektíve pokrízové obdobie, keď mnohé firmy ukončili podnikanie alebo zmenili smer svojho biznisu. Rušenie spoločností pokračovalo aj po kríze, síce v menšom počte, no kontinuálne..



Vo väčšej miere sa však zatváranie firiem začalo až po roku 2014. V tomto roku boli tiež zavedené daňové licencie, ktoré mali vyčistiť trh od jednoosobových eseročiek, no rovnako mali priniesť aj dodatočné príjmy do štátneho rozpočtu. „Po ich zavedení nastal skokový nárast v počte zrušených podnikov. Samotné licencie nepovažujem za jediný dôvod, prečo podnikatelia rušili firmy, no dáta hovoria, že v roku 2014 podnikatelia zatvorili 6 957 spoločností, o rok nato to už bolo 8 662 podnikov. Rok 2016 zas predchádzajúci rok takmer kopíroval,“ zhodnotil business development consultant Bisnode Slovensko Milan Seliak.



Ako Seliak vysvetlil, princíp daňových licencií spočíva v tom, že daň musia odviesť štátu všetky spoločnosti, napríklad aj tie, ktoré sa ocitli v strate. Od roku 2018 ich však vláda ruší. Z toho vyplýva, že za tento rok firmy ešte licencie odvedú. Dáta Bisnode Slovensko naznačujú, že počet zatvorených podnikov v prvom kvartáli tohto roka dosiahol 1 143. Podľa Seliaka rozhodnutie vlády podnikatelia vnímajú pozitívne. „Tento rok neočakávame, že počet ukončených podnikaní rapídne vzrastie, rovnako nepredpokladáme ani výrazný pokles. Ten predikujeme až na budúci rok,“ uzavrel.