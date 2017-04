V minulom roku obvinili 109 policajtov, najviac ich bolo z Bratislavského a Košického kraja

BRATISLAVA 25. apríla (WebNoviny.sk) - Spolu 109 policajtov obvinili v minulom roku za 120 trestných činov. Konštatuje to Správa o trestnej činnosti príslušníkov Policajného zboru SR za obdobie roka 2016, ktorú vypracoval rezort vnútra.



Na odhaľovaní a objasňovaní trestnej činnosti policajtov v roku 2016 sa okrem inšpekčnej služby ministerstva vnútra, ktorá vzniesla obvinenie 98 policajtom, podieľala aj Národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru SR, ktorá vzniesla obvinenie siedmim policajtom a Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru SR , ktorý vzniesol obvinenie štyrom policajtom. .



Najviac v Bratislavskom a Košickom kraj



Z celkového počtu 109 obvinených policajtov v roku 2016 bolo z pohľadu miesta ich služobného zaradenia najviac obvinených v Bratislavskom kraji a Košickom kraji, rovnako po 23. Najviac trestných činov spáchaných policajtmi patrilo v roku 2016 do kategórie "proti poriadku vo veciach verejných".





Sem spadá napríklad trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa, trestný čin marenia spravodlivosti alebo trestný čin falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky.



Jeden z policajtov zavraždil snúbenicu



Spolu 17 trestných činov spadalo do kategórie "proti životu a zdraviu". Sem spadá aj trestný čin vraždy, v súvislosti s ktorým boli v minulom roku policajti obvinení v dvoch prípadoch.



„V prvom prípade išlo o medializovaný prípad, keď policajt po predchádzajúcej hádke zavraždil svoju snúbenicu. V druhom prípade v rámci objasňovania skutkov, ktoré páchali členovia organizovanej skupiny ešte v roku 2003, vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru obvinil dnes už bývalého policajta z obzvlášť závažného trestného činu vraždy spáchaného formou účastníctva," konštatuje dokument.



V rámci tejto kategórie boli zaznamenané taktiež napríklad trestné činy nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi alebo úmyselné trestné činy ublíženia na zdraví.



Zvyšné trestné činy, v súvislosti s ktorými boli v minulom roku obvinení policajti, spadali do kategórie "trestné činy proti majetku" alebo "ostatné trestné činy" kam spadá napríklad výtržníctvo a nebezpečné vyhrážanie.