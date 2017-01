V košickej zoo potvrdili výskyt vtáčej chrípky

BRATISLAVA 4. januára (WebNoviny.sk) - V košickej zoologickej záhrade potvrdili druhé nálezisko vtáčej chrípky na Slovensku. Ako informoval Michal Feik z odboru komunikácie a marketingu agrorezortu, veterinár spozoroval klinické príznaky u štyroch kusov kačice pižmovky lesklej (Cairina moschata) v pondelok, 2. januára.



Vtáky utratili a v ten istý deň odoslali na laboratórne vyšetrenie do Národného referenčného laboratória pre aviárnu influenzu vo Zvolene. Laboratórium v utorok potvrdilo prítomnosť vírusu aviárnej influenzy subtypu H5 vo vyšetrovaných vzorkách. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR preto vyzýva chovateľov a verejnosť, aby dodržiavali biologickú ochranu chovov a v prípade podozrenia okamžite kontaktovali najbližšiu veterinárnu a potravinovú správu.



Štátna veterinárna a potravinová správa okamžite po potvrdení vtáčej chrípky v Košiciach prijala potrebné opatrenia. Ohniskom nákazy bol vymedzený areál Zoologickej záhrady Košice, ktorú pre verejnosť uzavreli až do odvolania. V zoologickej záhrade chovajú 341 kusov takzvaných vnímavých zvierat, teda vtákov. V rámci opatrení vytýčili ochranné pásmo s polomerom tri kilometre od ohniska a s pásmom dohľadu 10 km od ohniska. Tieto pásma zasahujú do územnej pôsobnosti okresov Košice-mesto, Košice-okolie a Prešov. Príslušné regionálne veterinárne a potravinové správy v súčasnosti nariaďujú potrebné veterinárne opatrenia na zamedzenie ďalšieho šírenia nákazy.







"Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vyzýva chovateľov, aby dodržiavali biologickú ochranu chovov a zabránili kontaktu s divo žijúcimi vtákmi, ktoré migrujú Európou," vyhlásila ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná. Upozornila, že aj keď doteraz nebol potvrdený prenos tejto vtáčej chrípky na človeka, je nutná opatrnosť.



Obyvateľom Slovenska odporučila najmä vyhýbanie sa kontaktu so živou hydinou a vtáctvom a dôkladné tepelné spracovávanie potravín z hydiny, minimálne pri teplote 70°C a dĺžke aspoň 20 minút. "Nemáme dôvod na paniku, ale obozretnosť je namieste," povedal ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Jozef Bíreš s tým, že vírus cirkuluje vo voľne žijúcom vtáctve a môže sa objaviť v ktorejkoľvek časti Slovenska.