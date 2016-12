V košickej MHD budú počas zimných prázdnin zmeny

KOŠICE 22. decembra (WebNoviny.sk) – Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) upozorňuje cestujúcich, že počas zimných prázdnin od 23. decembra do 8. januára bude MHD premávať podľa prázdninových cestovných poriadkov. Počas vianočných a novoročných sviatkov bude MHD premávať ako cez voľné dni. V tomto období dôjde k zmenám na niektorých linkách.



Ako informovala agentúru SITA hovorkyňa DPMK Michaela Karaffová, nedeľné posilnené linky 5 a 57 a školská linka Š1 nebudú premávať. Taktiež autobusové linky 11, 20L, 25, 26P a 29 nevykonávajú zachádzky k základným školám. Linky 10 nebudú zachádzať na zastávku OC Optima, ale budú premávať len po zastávku Luník VIII.



V období od 24.12. do 1.1. bude linka 23 premávať v obmedzenom režime. Počas pracovných dní budú spoje na tejto linke jazdiť v pravidelnom 60-minútovom intervale a počas voľných dní v 120-minútovom intervale.



Autobusy v tomto období nebudú zachádzať k zastávke Faurecia. V období od 21. decembra do 1. januára 2017 nebude na linke 25 premávať spoj v pracovných dňoch o 14:15 zo zastávky Magnezitárska smer Námestie osloboditeľov. Nebudú premávať ani vysokoškolské spoje električkovej linky R4. Tieto spoje budú obnovené až od začiatku letného semestra - pondelka 13. februára.



Podrobnejšie informácie nájdu záujemcovia na internetovej stránke DPMK.