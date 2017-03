V kauze Bašternák preverili všetky skutočnosti, bráni sa prokuratúra

BRATISLAVA 11. marca (WebNoviny.sk) - V prípade vyšetrovania obchodu medzi Robertom Kaliňákom a Ladislavom Bašternákom, od ktorého minister vnútra v roku 2012 kúpil podiel vo firme B.A. Haus, sa preverili všetky relevantné skutočnosti nevyhnutné na preverenie podozrenia z možného spáchania obzvlášť závažného zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti, zločinu prijímania úplatku a zločinu podplácania. Informovala agentúru SITA hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Jana Tökölyová.





Pôvod státisícov vraj nezisťovali



Prokuratúra tak reagovala na informácie Denníka N, ktorý v piatok okrem iného napísal, že z uznesenia o zastavení stíhania vyplýva, že polícia a prokuratúra nezisťovali, odkiaľ pochádza 850-tisíc eur, ktoré Bašternák nalial do firmy a ktorej podiel neskôr Kaliňákovi predával. Podozrenie, že to neboli legálne príjmy, tak ani neskúsili vyvrátiť, píše denník.



Podľa hovorkyne vyšetrovateľ preskúmaval tok majetku, majetkových práv, akcií a pohľadávok akcionárov spoločnosti B. A. Haus, a. s. Vykonal aj kompletnú analýzu účtov podozrivých osôb, pričom jej súčasťou boli aj predmetné skutočnosti zadokumentované výpismi z účtov, ktoré sú súčasťou vyšetrovacieho spisu.



Uznesenie o odmietnutí trestného stíhania bolo vydané vyšetrovateľom 21. decembra minulého roka. Prokurátorka Úradu špeciálnej prokuratúry na základe sťažnosti predmetné rozhodnutie vyšetrovateľa o odmietnutí veci preskúmala a predmetné rozhodnutie považuje za správne a v súlade so zákonom, zdôraznila Tökölyová. Pripomenula, že vo veci preukazovania pôvodu majetku podnikateľa Ladislava Bašternáka koná Okresná prokuratúra Bratislava I.



Špirkovi nemali zobrať žiadne spisy



Hovorkyňa zároveň uviedla, že vo veci nekonal Vasiľ Špirko, pôvodný dozorový prokurátor, lebo po vznesení obvinenia voči nemu bolo nutné zabezpečiť plynulé vykonávania prokurátorského dozoru. Denník N pripomenul, že vedenie prokuratúry pritom tvrdilo, že Špirkovi po tom, čo ho na krátky čas obvinili a neskôr obvinenie zrušili, nebudú zobraté žiadne spisy. Generálny prokurátor Jaromír Čižnár zatiaľ denníku neodpovedal na otázku, ako tento krok špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika hodnotí, keďže on sám sľuboval, že Špirkovi nebude nič zobraté.



Denník N v piatok informoval, že Ladislav Bašternák už oficiálne nie je podozrivý, že cez svoju bývalú firmu B. A. Haus korumpoval ministra vnútra Roberta Kaliňáka. Prokuratúra odmietla vyšetrovať trestné oznámenie opozičných poslancov, podľa ktorých Kaliňák v roku 2012 kúpil podiel vo firme B.A. Haus od Ladislava Bašternáka príliš lacno. Proti uzneseniu už nie je prípustná žiadna sťažnosť, okrem možnosti obrátiť sa na Generálnu prokuratúru SR. Bývalý poslanec Daniel Lipšic pre denník uviedol, že tak urobia, lebo nepreskúmali absolútne nič. Polícii podľa neho stačilo iba vypočuť Kaliňáka, Počiatka a Bašternáka, ktorí porozprávali, že nič nezákonné neurobili.