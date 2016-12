V českých mestách budujú po útoku v Berlíne betónové zábrany

PRAHA 21. decembra (WebNoviny.sk) - Polícia rozbehla na niektorých miestach Českej republiky bezpečnostné opatrenia, aké ešte krajina v predvianočnom období nezažila.



Zátarasy sa v reakcii na pondelňajší útok v Berlíne objavia aj na pražskom Václavskom námestí, kde majú zabrániť vjazdu áut. Oplotené by v Prahe malo byť aj Staromestské námestie. V priebehu stredy sa bariéry začali podľa spravodajského servera Novinky.cz objavovať aj v ďalších mestách. Podľa ministra vnútra Milana Chovanca ide o dohodu polície a vedenia jednotlivých miest.



"Na základe dohody medzi políciou a vedením miest inštalujeme technické prostriedky na posilnenie bezpečnosti napr. v Brne, Liberci, Ostrave, Jihlave ...," napísal na Twitteri Chovanec. Podľa polície sa umiestňujú do miest, kde sa v týchto dňoch najviac kumulujú ľudia.



Betónová stena začala v stredu ráno vyrastať tiež v Ostrave pred jedným z najväčších nákupných centier v tomto meste. Bariéra by mala zabrániť podobnej udalosti, ktorá sa stala v pondelok v Berlíne. Betónové zátarasy sa objavili aj v Ústí nad Labem a v Plzni.



Vianočné trhy v Brne pre dopravu uzavrú a budú ich strážiť hasiči.