V českom Lidli predávali závadné mäso, kontrolóri varujú pred salmonelou

Česká Štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia varovala spotrebiteľov pred konzumáciou zmesi hovädzieho a bravčového mletého mäsa importovaného....

PRAHA 9. marca (WebNoviny.sk) - Česká Štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia varovala spotrebiteľov pred konzumáciou zmesi hovädzieho a bravčového mletého mäsa importovaného z Poľska a ponúkaného v prevádzkach obchodného reťazca Lidl ČR. Dôvodom je prítomnosť salmonel v produkte.



Vyplýva to z informácií, ktoré s odvolaním sa na hovorcu inšpekcie Pavla Kopřivu priniesol internetový server Novinky.cz..



Prítomnosť salmonel objavili kontrolóri v 500-gramovom balení spomínaného výrobku producenta Zaklady Miesne Henryk Kania S.A. z obce Mokrsko v poľskom Lodžskom vojvodstve.



Trvanlivosť produktu vypršala 5. marca, takže infikované mäso už nie je na pultoch predajní. Občania by ho však mohli mať ešte v mrazničkách. Tí, ktorí ho zakúpili a neskonzumovali, by ho mali vrátiť v predajni, kde si ho vybrali.



Predajca bude čeliť správnemu konaniu inšpekcie, v ktorom sa rozhodne o podobe sankcie.



