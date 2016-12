V centre Prahy došlo k výbuchu, zrejme išlo o pyrotechniku

PRAHA 30. decembra (WebNoviny.sk) - V priestore verejného telefónneho automatu na Karlovom námestí v centre Prahy došlo vo štvrtok po 17. hodine k výbuchu neznámeho predmetu, po ktorom polícia uzavrela časť námestia a privolala pyrotechnika. Detonácia ľahko zranila 16-ročné dievča, informujú české médiá.



Hovorca pražských záchranárov Dominik Horn však serveru Novinky.cz povedal, že "jej stav nevyžadoval ani prevoz do nemocnice, ani ošetrenie na mieste". Iné médiá uvádzajú, že dievča utrpelo veľmi ľahké zranenie a bolo ošetrené na mieste. Policajný zásah bol preventívny, po výbuchu polícia odklonila dopravu a oblasť prehľadala.



Radiožurnál Českého rozhlasu následne informoval, že podľa predbežných výsledkov to nebol teroristický útok, skôr výbuch zábavnej pyrotechniky, ktorú do telefónnej búdky niekto hodil. "Polícia po páchateľoch pátra. Dôrazne varujeme pred podobnými experimentmi, ktorých bude zrejme v tomto období pribúdať," uviedla hovorkyňa pražskej polície Andrea Zoulová.