V aute na sýrskom trhovisku vybuchla bomba, 19 ľudí zomrelo

Devätnásť ľudí v sobotu zahynulo a desiatky ďalších osôb utrpeli zranenia pri výbuchu bomby uloženej v automobile na rušnom trhovisku v meste....

DAMASK 7. januára (WebNoviny.sk) - Devätnásť ľudí v sobotu zahynulo a desiatky ďalších osôb utrpeli zranenia pri výbuchu bomby uloženej v automobile na rušnom trhovisku v meste Azáz na severe Sýrie, neďaleko hraničného priechodu s Tureckom. Informovala o tom ľudskoprávna monitorovacia skupina Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii.



Mesto Azáz ovládajú oddiely sýrskych povstalcov, z ktorých mnohí sú zapojení aj do Tureckom podporovaných bojových operácií proti extrémistickej organizácii Islamský štát (IS) v neďalekej provincii Aleppo.



K zodpovednosti za sobotňajší bombový útok sa bezprostredne nikto neprihlásil. Do Azázu sa v poslednom období nasťahovalo mnoho povstalcov i radových civilistov, ktorí boli v druhej polovici minulého roka počas mohutnej ofenzívy vládnych vojsk vypudení z Aleppa.