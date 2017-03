V apríli sa dostane do obehu nová 50-eurová bankovka

BRATISLAVA 4. marca (WebNoviny.sk) - Eurosystém dokončuje prípravy na zavedenie novej bankovky v hodnote 50 eur. Ako ďalej informovala Národná banka Slovenska (NBS) v tlačovej správe, nová bankovka zo série Európa bude zavedená do obehu prostredníctvom bánk a bankomatov, a to v celej eurozóne od 4. apríla 2017. Eurosystém pre tento účel zabezpečil 5,4 miliardy kusov bankoviek. Po bankovkách 5 eur, 10 eur a 20 eur je nová 50-eurová bankovka štvrtou nominálnou hodnotou druhej série eurových bankoviek, známej ako séria Európa.Päťdesiateurové bankovky prvej série budú aj naďalej obiehať spolu s novými bankovkami, avšak postupne sa budú z obehu sťahovať. Dátum ukončenia platnosti bankoviek prvej série bude podľa NBS oznámený v dostatočnom predstihu. Aj po tomto dátume si však tieto bankovky zachovajú svoju hodnotu a budú sa dať vymeniť v národných centrálnych bankách krajín eurozóny bez časového obmedzenia. .

Séria Európa je druhá séria eurových bankoviek, ktorá sa postupne uvádza do obehu. Prvá bankovka zo série Európa, päťeurovka, bola do obehu uvedená 2. mája 2013 v Bratislave. Novú desaťeurovú bankovku zaviedli do obehu prostredníctvom bánk a bankomatov v celej eurozóne 23. septembra 2014. Nasledovala bankovka v hodnote 20 eur 25. novembra 2015. Ďalšie nové bankovky prídu na rad postupne. Súčasné eurobankovky, ktoré sú v obehu od januára 2002, plánuje Európska centrálna banka postupne stiahnuť.