V Žilinskom kraji bude na župana kandidovať Podmanický, analytik hovorí o striedaní generácii v Smere-SD

BRATISLAVA 10. apríla (WebNoviny.sk) – Smer-SD v Žilinskom kraji nepostaví ako kandidáta na župana súčasného predsedu samosprávneho kraja Juraja Blanára, ale poslanca NR SR Jána Podmanického, ktorý je zároveň starostom kysuckej obce Stará Bystrica. Agentúre SITA to potvrdili viaceré zdroje zo strany Smer-SD.



. V konkurencii poslancov NR SR Eriky Jurinovej (OĽaNO), Dušana Tittela (SNS) a Igora Janckulíka (Most-Híd), by Podmanický voľby vyhral. „V tejto chvíli sa k tomu vyjadrovať nebudem. Vyjadrím sa, keď to bude aktuálne,“ povedal v pondelok pre agentúru SITA Podmanický. .



Podmanický je poslancom od roku 2006



Blanár je na čele Žilinského kraja od roku 2005. V decembri 2016 bol zvolený za podpredsedu Smeru. Dovtedy viedol žilinskú krajskú organizáciu strany.





V tejto funkcii ho nahradil v marci práve Podmanický, ktorý je poslancom NR SR od roku 2006. Od roku 2007 bol okresným predsedom Smeru v Čadci. Členom strany je od roku 2000. Podmanický je od roku 2003 starostom kysuckej obce Stará Bystrica a od roku 2005 je aj poslancom žilinského krajského zastupiteľstva.



Podmanický je reprezentantom konzervatívneho krídla v Smere. V roku 2008 presadil sprísnenie registrácie cirkví. Odvtedy na Slovensku nebola zaregistrovaná žiadna nová cirkev. Zasadzoval sa tiež za ústavnú ochranu manželstva a bol iniciátorom novely Zákonníka práce, ktorou sa v marci zakázal maloobchodný predaj počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja.



Striedanie generácii v strane Smer-SD



Podľa analytika Jána Baránka takéto zmeny naznačujú v Smere striedanie generácií. „Je dobré, že nastupujúca generácia prejde súťažou, ako je voľba župana,“ povedal Baránek dnes pre agentúru SITA s tým, že Blanár bol v Žiline dosť silný kandidát. „Podmanický je silný už tým, že je kandidát Smeru,“ uviedol.



Smer nemá podľa neho inú šancu, ako posúvať dopredu mladé tváre. „Musia vyťahovať mladú generáciu, z ktorej vzniknú korunní princovia. Spomedzi nich sa raz vyberie nový líder,“ konštatoval Baránek.



Ten zároveň vidí v Smere posilňovanie konzervatívneho krídla, ktorého hlavným reprezentantom je Marek Maďarič. „Vidíme presun Smeru na konzervatívne ideové pozície. Smer je dnes do veľkej miery konzervatívnou stranou. Uvedená zmena v Žiline môže byť v rámci týchto posunov,“ dodal Baránek.



