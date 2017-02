V USA vrazilo auto do davu, hlásia takmer 30 zranených

NEW ORLEANS 26. februára (WebNoviny.sk) - Najmenej 28 ľudí utrpelo v sobotu vážne zranenia v americkom meste New Orleans, keď auto vrazilo do davu, ktorý sa prizeral karnevalovému sprievodu.



Polícia vzala do väzby jedného muža podozrivého z vedenia motorového vozidla pod vplyvom omamnej látky. Do nemocnice previezli 21 zranených, z ktorých päť je vo vážnom stave..



K udalosti došlo v sobotu večer v historickom centre New Orleansu počas slávnostného sprievodu Krewe of Endymion. Ten prechádza veľkému new orleanskému karnevalu Mardi Gras, ktorý sa bude konať na budúci týždeň.