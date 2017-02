V Turecku zadržali 748 ľudí podozrivých z napojenia na IS

Turecké ministerstvo vnútra zverejnilo novú bilanciu nedeľňajšej série razií proti osobám podozrivým z napojenia na teroristickú organizáciu....

ANKARA 6. februára (WebNoviny.sk) - Turecké ministerstvo vnútra zverejnilo novú bilanciu nedeľňajšej série razií proti osobám podozrivým z napojenia na teroristickú organizáciu Islamský štát (IS). Úrady pôvodne hovorili o vyše 440 zadržaných, rezort vnútra v pondelok informoval o 748. Podrobnosti neuviedol.



Turecké bezpečnostné zložky podnikli razie v 29 mestách vrátane Istanbulu a Ankary, ale aj v pohraničných mestách Gaziantep a Šanliurfa. K raziám došlo vyše mesiac po teroristickom útoku vo vychytenom zábavnom podniku v Istanbule, ktorý si v silvestrovskú noc vyžiadal 39 obetí a prihlásil sa k nemu IS..



Zatiaľ však nie je známe, či nedeľňajšie razie súviseli s týmto trestným činom, alebo s odhalenými plánmi na ďalší atentát. Podľa denníka Hürriyet IS plánoval v novoročnú noc spáchať ešte ďalší atentát, ale tohto plánu sa vzdal po sérii zatýkania v radoch sympatizantov islamistov.



Vlani bolo Turecko dejiskom série atentátov pripisovaných buď islamistom, alebo kurdským separatistom, ktoré si vyžiadali stovky obetí.