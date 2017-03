V Tipsport lige sa začína play-off, toto sú štvrťfinále dvojice

BRATISLAVA 13. marca (WebNoviny.sk) - Hokejisti HC ’05 iClinic Banská Bystrica sa stali víťazmi základnej časti najvyššej slovenskej súťaže Tipsport ligy 2016/2017.



Trenčín si zahrá baráž .



V nedeľňajšom záverečnom 54. kole dlhodobej sezóny sa rozhodovalo o poradí tímov na 6. - 9. mieste, teda aj o poslednom účastníkovi play-off.





Do štvrťfinále sa napokon prebojoval aj nováčik z Nových Zámkov, hokejisti Dukly Trenčín obsadili 9. pozíciu a čaká ich boj o účasť v Tipsport lige pre nasledujúci ročník v play-out. "Sme radi, že sme postúpili do štvrťfinále. Záverečné zápasy sme hrali dobre. Som rád, že to takto dopadlo," povedal pre RTVS hlavný kouč Nových Zámkov Štefan Mikeš.



Jeho zverenci v nedeľu podľahli Dukle Trenčín 1:2 po predĺžení. "Trochu nám chýbali sily, ale najmä sa od nás odklonilo šťastie. Mrzí nás, že sme nezískali tri body. Chlapci v sebe majú túžbu zostať v extralige, tak verím, že nám to v baráži vyjde," poznamenal kouč trenčianskej Dukly Július Pénzeš.



"Barani" neohrozili rekord "oceliarov"



Banská Bystrica vstupuje do play-off z prvého miesta premiérovo v histórii, rekordom je osem prvých priečok v podaní HC Košice, o tri prvenstvá v základnej časti menej má bratislavský Slovan. Nasleduje Zvolen so štyrmi, Dukla Trenčín vstupovala z 1. miesta do play-off trikrát, Nitra raz. Banská Bystrica nazbierala dovedna 119 bodov, neohrozila rekord Košíc rekord zo sezóny 2010/2011, "oceliari" v nej získali až 137 bodov.



Vo štvrťfinále nastúpi Banská Bystrica od 16. marca proti Novým Zámkom. Druhú Nitru čaká séria s Popradom. V poradí tretie Košice sa od 18. marca stretnú s Martinom a poslednú štvrťfinálovú dvojicu tvoria Žilina a Zvolen. Martin a Poprad získali v základnej časti po 75 bodov, v prospech Martinčanov a ich 6. miestu hovorí lepšia bilancia s Popradčanmi vo vzájomných zápasoch. Tím z Turca ich získal 12, "kamzíci" iba 6.



Osmička štvrťfinalistov má istotu miestenku v najvyššej súťaži aj v nasledujúcej sezóne 2017/2018. Spomenutý Trenčín a desiaty Liptovský Mikuláš si od 17. marca zahrajú play-out o Tipsport ligu proti finalistom I. ligy Detve a Skalici.



Štvrťfinálové dvojice Tipsport ligy:



Termíny 16., 17., 20., 21., prípadne 24., 26. a 29. marca:



Termíny 18., 19., 22., 23., prípadne 25., 27. a 30. marca:



Semifinále Tipsport ligy:



Termíny 1., 2., 5., 6., prípadne 9., 11. a 13. apríla: 1 - 4



Termíny 3., 4., 7., 8., prípadne 10., 12. a 14. apríla: 2 - 3



Finále Tipsport ligy:



Termíny: 17., 18., 21., 22., prípadne 24., 26. a 28. apríla



Play-out:



Termíny 17., 19., 21., 24., 26., 28. 31. marca, 2., 4., 7., 9., 11. apríla (v 1. kole: Trenčín - Skalica, Liptovský Mikuláš - Detva)



