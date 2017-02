V Tipsport lige sa darilo domácim, Košice neuspeli v šlágri



NITRA 19. februára (Webnoviny.sk) - Hokejisti úradujúceho majstra z Nitry potvrdili úlohu favorita a na vlastnom ľade zdolali hráčov Liptovského Mikuláša 5:1.



Základ úspechu položili domáci v úvodnej tretine, ktorú gólmi Timoteja Šilleho a Tibora Kutáleka vyhrali 2:0. V druhej dvadsaťminútovke sa opäť presadil Kutálek - 3:0. V záverečnom dejstve najprv Matt Cope a Radoslav Macík postupne zvýšili až na 5:0 pre Nitru, radosť z čistého konta Michalovi Valentovi prekazil v 56. min Jakub Sukeľ..



Nitra bodovala šiestykrát za sebou a v ligovej tabuľke je druhá. Nováčik z Liptova sa trápi, v ostatnom poltucte zápasov nezískal ani bod a figuruje na poslednej 10. priečke.



"Barani" bleskovo otočili výsledok



Poprad na vlastnom ľade zdolal Martin 4:2. Prvá tretina sa skončila bez gólov, v druhej po dvoch zásahoch Petra Bjalončíka a jedného z hokejky 44-ročného veterána Arneho Krotáka viedli domáci už 3:0.



V závere strednej časti skorigoval Jaroslav Markovič a v úvode posledného dejstva znížil ten istý hráč na rozdiel jediného gólu. Hosťom sa však nepodarilo poslať duel do predĺženia. Naopak, inkasovali aj štvrtýkrát - presadil sa Samuel Mlynarovič. Martinčania prehrali v treťom súboji po sebe.



Košičania doma neuspeli, keď podľahli hráčom Banskej Bystrice 1:2. Všetko podstatné sa udialo v prvej tretine. Jakub Suja síce v 10. min poslal "oceliarov" do vedenia, ale hosťom na obrat stačilo 111 sekúnd. Najprv vyrovnal Matej Češík, víťazný gól strelil Martin Andrisík. "Barani" zvíťazili vo ôsmom zápase po sebe a kraľujú ligovej tabuľke, Košice sú tretie.



Predĺženie v Žiline, tesný triumf Zvolena



"Vlci" zo Žiliny triumfovali nad nováčikom z Nových Zámkov 4:3 po predĺžení. Skóre duelu otvoril v 13. min skúsený krídelník Nových Zámkov Martin Hujsa, o štyri minúty neskôr zvýšil na dvojgólový rozdiel Stanislav Kučkin. Žilinčania v druhej tretine vyrovnali gólmi Miroslava Macejka a Rastislava Konečného.



V tretej tretine poslal hostí do vedenia Štěpán Novotný, ale Žilina opäť vyrovnala zásluhou Radima Hrušku. Sedemdesiat sekúnd po začiatku predĺženia skóroval znovu Hruška a rozhodol o víťazstve Žiliny. "Vlci" sú na štvrtom mieste tabuľky, Novým Zámkom patrí ôsma priečka.



Zvolen na vlastnom ľade zvíťazil nad Duklou Trenčín 3:2. Domáci sa ujali vedenia v prvej tretine zásluhou Mateja Síkelu, náskok "bryndziarov" v záverečnej časti zdvojnásobil Peter Zuzin. Dukla znížila gólom Andreja Šťastného. Na zásah zvolenského útočníka Pavla Klhůfeka dokázal v závere stretnutia odpovedať skúsený obranca Tomáš Starosta, no vyrovnať už "vojaci" nedokázali. Zvolen dosiahol prvý domáci triumf od 8. januára.







13. Šille (M. Versteeg, Cope), 14. Kutálek (Krištof, Mezei), 36. Kutálek (Cope, Krištof), 46. Cope (J. Štefanka, Macík), 53. Macík (Meland, Šille) - 56. J. Sukeľ (Uhrík, Langhammer)



4:5 na 2 min, navyše Stehlík (L. Mikuláš) 10 min osobný test za nešportové správanie, 0:0, Jonák, Fridrich - Gegáň. Kacej, 2329 divákov



Zostavy:



Michal Valent- Ordzovenský, Milam, Mezei, Pupák, M. Versteeg, Meland, Piačka, Korím - M. Tvrdoň, Marek Slovák, Blackwater - Kutálek, Krištof, J. Šiška - Cope, Šille, Macík - Bajtek, L. Paukovček, J. Štefanka



A. Nagy - Stehlík, P. Luža, Mezovský, T. Nádašdi, M. Šiška, Bagin, M. Moravčík, Kadlubiak - A. Laco, Stümpel, Vybíral - M. Uram, M. Sukeľ, Kriška - J. Sukeľ, Langhammer, Uhrík - Richard Huna, Róbert Huna, A. Lištiak



22. Bjalončík (Matúš Paločko, L. Hvila), 26. Bjalončík (Š. Fabian, Zagrapan), 29. Kroták (Š. Fabian, Zagrapan), 52. Mlynarovič (Lichanec, R. Suchý) - 40. Markovič (Heizer, J. Tabaček), 41. Markovič (J. Tabaček, Heizer)



3:6 na 2 min, 1:1, 0:0, Kalina, Lauff - Bogdaň, Stanzel, 1411 divákov



Zostavy:



Fokin - Š. Fabian, R. Suchý, Ibragimov, Davydov, Dinda, Guľajev, A. Ježek, Lubor Pokovič - P. Svitana, Mlynarovič, Kroták - Matúš Paločko, Zagrapan, Lichanec - Henderson, Bjalončík, L. Hvila - Troliga, Murček, Matej Paločko



Corbeil - Pulli, L. Kozák, J. Tabaček, M. Dvořák, Bačik, Pacalaj, Rusina - R. Varga, Galamboš, Korostin - P. Koyš, Heizer, Markovič - Surovka, R. Dlouhý, Pokrivčák - Rzavský, Jurášek, B. Rapáč



10. Suja (L. Nagy) - 11. M. Češík, 12. Andrisík (Kafka)



4:8 na 2 min, 0:0, Müllner, Štefik - Gavalier, Smrek, 4075 divákov



Zostavy:



Habal - Šmach, M. Dudáš, Matejka, E. Šedivý, J. Vašíček, Deyl, P. Koch, Jankovič - L. Nagy, Suja, Spilar - Jenčík, Boltun, Bicek - J. Milý, Vrábeľ, Hričina - Tibor Varga, P. Bartoš, Šoltés



Lawson - A. Sedlák, Maione, Kubka, Sersen, J. Carlsson, V. Mihálik, Gründling, Rosandič - Buc, T. Surový, Hickmott - Andrisík, Higgs, Kafka - Belluš, Bortňák, Skalický - Lamper, M. Češík, Matoušek



23. Macejko (Holovič, Stupka), 30. R. Konečný (J. Jurík, Juraško), 53. R. Hruška (Marek Hovorka, L. Handlovský), 62. R. Hruška (J. Jurík) - 13. Hujsa (Mäkinen, Kučkin), 17. Kučkin (Mäkinen, Denis Rehák), 46. Š. Novotný (Sandgren)



3:4 na 2 min, navyše V. Čížek (Žilina) 5+DKZ za napadnutie, 1:1, 0:0, Lokšík - Junek, Šefčík, 1046 divákov



Zostavy:



T. Tomek - V. Čížek, Ťavoda, D. Brejčák, Juraško, M. Grman, Macejko, J. E. Mendrej, Prokop - Marek Hovorka, R. Hruška, L. Handlovský - Švihálek, Húževka, J. Jurík - Stupka, Holovič, R. Konečný - Gmitter, Švec, Rogoň



Lundström - Cardwell, Drtina, P. Maier, Sandgren, Denis Rehák, Mäkinen, Makovský, Tábi - M. Paulovič, Kytnár, Saarinen - Hujsa, Š. Novotný, Kučkin - R. Lelkeš, Čaládi, Fábry - J. Tibenský, Dominik Rehák, Dubec



10. Síkela (L. Novák, Habšuda), 41. P. Zuzin (D. Krejči), 45. Klhůfek (S. Petráš) - 42. A. Šťastný (Vopelka, T. Statosta), 59. T. Starosta (Sojčík)



3:1 na 2 min, navyše: Šišovský 5+DKZ za faul kolenom, J. Majdan 10 min osobný trest za napadnutie hlavy a krku, Michal Novák (všetci Zvolen) 10 min osobný trest za napadnutie hlavy a krku, 0:1, 0:0, J. Konc, Novák - Výleta, M. Orolin, 1593 divákov



Zostavy:



S. Baroš - D. Krejči, Andersons, T. Valenta, Hraško, M. Novák, M. Ivan, Habšuda, Jurák - P. Zuzin, Puliš, Lušňák - J. Majdan, B. Mráz, Klhůfek - Matis, L. Jurík, Šišovský - Síkela, S. Petráš, L. Novák



Volden - Holenda, Hatala, T. Starosta, Drgoň, Pavúk, Bohunický, Denis Hudec, Pač - Sojčík, Sádecký, Marcel Hossa - Vopelka, A. Šťastný, Michal Hlinka - J. Ručkay, J. Švec, Štumpf - Bezúch, Šimun, J. Gašparovič