V Tipsport lige padol ďalší vysoký trest za tvrdý faul

BRATISLAVA 24. februára (WebNoviny.sk) - Novozámockí hokejisti ťahajú v závere základnej časti najvyššej domácej súťaže šnúru troch zápasov so ziskom minimálne jedného bodu, ktorá ich drží v hre o play-off, ale v piatkovom zápase s majstrovskou Nitrou im pri pokuse o jej predĺženie bude chýbať Martin Chovan.



Obranca inkasoval od disciplinárnej komisie Slovenského zväzu ľadového hokeja (DK SZĽH) trojmesačný dištanc za tvrdý zákrok na útočníka Trenčína Tomáša Bulíka v minulotýždňovom zápase 45. kola. Informovalo o tom piatkové vydanie denníka Šport..



Bulík utrpel v predmetnom stretnutí otras mozgu a odvtedy Dukle chýba, rozhodcovia však ani neprerušili hru, z ktorej vyplynul gól domácich Nových Zámkov na konečných 3:1. "Tvrdil som, že som nemal v úmysle protihráča zraniť. Nestačilo to, dostal som tri mesiace. Členovia disciplinárnej komisie mi povedali, že stanovy v takomto prípade nič iné nepovoľujú. Som sklamaný," povedal Chovan pre Šport.



DK SZĽH pristúpila k trojmesačnému trestu v tejto sezóne Tipsport ligy tretí raz. Rovnako pykali Nitran Mitch Versteeg a Banskobystričan Michal Handzuš, ktorý mieni po polovici trestu požiadať o jeho preklasifikovanie na podmienečný. Chovan môže využiť také isté právo.



Nováčik najvyššej súťaže odohrá do záveru základnej časti ešte sedem zápasov, v tabuľke mu patrí 8. miesto s trojbodovým náskokom pred Trenčínom, na ktorého ľade sa predstaví v poslednom kole 12. marca.