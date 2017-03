V Thajsku zhabali slonie kly v hodnote takmer pol milióna eur

BANGKOK 7. marca (WebNoviny.sk) - Thajskí colníci zhabali dnes 422 sloních klov v hodnote 17 miliónov bahtov (458-tisíc eur), ktoré boli do krajiny prepašované z afrického štátu Malawi. Oznámili to na tlačovej konferencii.



Zhabaná slonovina vážila 330 kilogramov a do Thajska ju dopravili dvoma letmi etiópskych aerolínií počas uplynulého víkendu. Colníci náklad zadržali na medzinárodnom letisku v Bangkoku. Súčasne v nedeľu na tomto letisku zatkli občana Gambie podozrivého z prevážania slonoviny..



Generálny riaditeľ thajskej colnej správy Kulit Sombatsiri povedal, že balíky boli ukryté medzi nespracovanými kameňmi podobne ako slonie kly prepašované vlani z Mozambiku. Lietadlá etiópskych aerolínií dopravili podľa jeho slov v marci do Thajska náklad kameňov s hmotnosťou prevyšujúcou tisíc kilogramov.



Od roku 2016 zhabali thajskí colníci celkove 823 sloních klov pašovaných v desiatich samostatných dodávkach. Obchodovať so slonovinou zakazuje Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) z roku 1989, slonovina sa však napriek tomu z Afriky do Ázie pašuje.



