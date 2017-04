V Tatrách spadli dve lavíny, zachraňovať museli dvoch skialpinistov

Vo Vysokých Tatrách v sobotu spadli dve lavíny, dopoludnia pod Východnou Železnou bránou, neskôr aj v Malej Studenej doline. V oboch prípadoch....

PORPAD 9. apríla (WebNoviny.sk) – Vo Vysokých Tatrách v sobotu spadli dve lavíny, dopoludnia pod Východnou Železnou bránou, neskôr aj v Malej Studenej doline. V oboch prípadoch museli zasahovať horskí záchranári, jedna lavína zasypala 33-ročnú českú skialpinistku, ďalšia strhla 50-ročného skialpinistu poľskej národnosti. Obom sa podarilo pomôcť aj napriek nepriaznivému počasiu, ktoré panuje v horách.



„Horská záchranná služba (HZS) upozorňuje návštevníkov, že v horách stále pretrváva zvýšené lavínové nebezpečenstvo vplyvom silného vetra za poslednú periódu sneženia. Nebezpečné sú najmä miesta na záveterných stranách svahov, kde vietor vytvoril snehové dosky a vankúše, ktoré môžu byť uvoľnené už pri malom dodatočnom zaťažení,“ informovali záchranári na svojej internetovej stránke. .



Jedna spadla pod Východnou Železnou bránou



Krátko pred obedom 8. apríla prijala Horská záchranná služba informáciu o páde lavíny pod Východnou Železnou bránou smerom do Zlomísk vo Vysokých Tatrách. V čase oznámenia bola pod lavínou zasypaná jedna osoba približne päť minút, svedkovia nehody sa ju podľa záchranárov intenzívne snažili nájsť a vyhrabať. Pozemne odišli skupine na pomoc záchranári HZS zo Starého Smokovca. O súčinnosť boli požiadaní leteckí záchranári z Popradu, ktorí však nemohli letieť pre nepriaznivé letové podmienky, následne aj záchranári z poľského TOPRu, ani im sa však pre nepriaznivé počasie nepodarilo doletieť na miesto nehody.



„Medzitým sa, našťastie, podarilo vyhrabať zasypanú osobu, ktorou bola 33 – ročná skialpinistka českej národnosti. Po príchode horských záchranárov bola pri vedomí, no s viacerými poraneniami,“ uvádza HZS. Po ošetrení a poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti bola záchranármi transportovaná k Hotelu Popradské pleso a následne terénnym vozidlom dopravená k zastávke TEŽ Popradské pleso a odovzdaná privolanej posádke rýchlej zdravotnej pomoci.



Ďalšia sa odtrhla nad Jazernou stenou



V poobedňajších hodinách sa odtrhla lavína nad Jazernou stenou a strhla jednu osobu, 50-ročného poľského skialpinistu. „Počas zostupu z Téryho chaty stratil v zlom počasí orientáciu a postupoval v neznámom teréne. Počas pádu aktivoval ABS batoh a lavína ho našťastie nezasypala úplne, utrpel však poranenie dolnej končatiny. Na pomoc mu odišiel chatár z Téryho chaty spoločne so zamestnancom a ďalšími dobrovoľníkmi, ktorí ho našli, ošetrili a poskytli mu prvú pomoc,“ opísala ďalší prípad HZS.



Pomocou saní zraneného muža transportovali k Zamkovského chate, kde im už oproti išli záchranári HZS, ktorí sem prišli zo záchrannej akcie po páde lavíny v Zlomiskovej doline. Tí ho následne transportovali pomocou nosidiel na Hrebienok, odkiaľ ho pomocou terénneho vozidla dopravili k Domu HZS. Zranený Poliak pokračoval na vlastnú žiadosť na odporúčané lekárske vyšetrenie v sprievode svojich známych.



