V Sýrii začne platiť dohoda o bezpečnostných zónach, Rusko spraví všetko pre jej dodržanie

Dohoda o vytvorení štyroch tzv. bezpečnostných zón v Sýrii začne platiť v sobotu, pričom Rusko spraví všetko pre to, aby nad týmito oblasťami nemohli....

BEJRÚT 4. mája (WebNoviny.sk) - Dohoda o vytvorení štyroch tzv. bezpečnostných zón v Sýrii začne platiť v sobotu, pričom Rusko spraví všetko pre to, aby nad týmito oblasťami nemohli lietať vojenské lietadlá. Počas druhého dňa mierových rokovaní v kazašskej Astane to dnes oznámil šéf ruskej delegácie Alexander Lavrentiev.



Lavrentiev ďalej spresnil, že sýrska vláda bude túto dohodu dodržiavať v prípade, že útoky v zmienených oblastiach nebudú vykonávať ani povstalci. Dodal, že Turecko, Irán a Rusko sa tiež zhodli na možnom odobrení prístupu do týchto zón pre medzinárodných pozorovateľov v prípade, ak v tejto veci dôjde k "jednomyseľnému konsenzu" aj s ostatnými účastníkmi rokovaní..





Turecké ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že do bezpečnostných zón bude spadať celá sýrska provincia Idlib a tiež časti provincií Aleppo, Lázikíja, Homs, Hamá, Damask, Dará a Kunajtra. Dodalo, že v súlade s dohodou bude v týchto oblastiach zakázané používanie akýchkoľvek zbraní a povolený bude prístup humanitárnej pomoci. Turecko, Rusko a Irán podpísali dnes memorandum o vytvorení štyroch tzv. bezpečnostných zón v Sýrii s cieľom zmierniť tamojšiu humanitárnu krízu. Druhý deň mierových rokovaní sa však skončil tiež nevôľou niektorých predstaviteľov sýrskej opozície, ktorí na protest odišli z rokovacej miestnosti.



Delegácia sýrskej opozície totiž protestovala proti Iránskej účasti na týchto rokovaniach, pričom Teherán obvinila z toho, že v konflikte bojuje na strane, ktorá zabila už dovedna okolo 400.000 ľudí. Zástupcovia sýrskej ozbrojenej opozície sa pritom len dnes vrátili na rokovania v Astane, z ktorých sa ešte v stredu stiahli pre údajné porušovanie prímeria zo strany sýrskej vlády.



Na diskusiách v Astane sa zúčastnili predstavitelia Iránu, Ruska a Turecka, teda krajín garantujúcich dodržiavanie dohody o zastavení paľby v Sýrii, a tiež osobitný vyslanec OSN pre Sýriu Staffan De Mistura. Svojich zástupcov na rokovania vyslali aj Jordánsko, USA a sýrska vláda. Kazašsky minister zahraničných vecí Kajrat Abdrachmanov podľa agentúry Reuters uviedol, že ďalšie kolo mierových rokovaní v Astane sa uskutoční v polovici júna.



