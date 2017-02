V Štúdiu L+S ďalšia francúzska komédia - Môj dobrý kamarát



BRATISLAVA 23. februára 2017 (WBN/PR) - Každý má svojho dobrého kamaráta. Zjaví sa raz za čas a obráti vám život absolútne naruby...A presne o takomto ,,priateľovi" bude nová inscenácia Štúdia L+S, ktorej premiéru chystá divadlo na 10. marca 2017.



Skvelú francúzsku inscenáciu oceňovaného autora Érica Assousa režijne pripravuje Jakub Nvota. Pod jeho taktovkou vznikla v divadle aj francúzska inscenácia Meno, ktorá v lete minulého roka získala na Európskom festivalu humoru a satiry Kremnické gagy najvyššie ocenenie. Nvota tentokrát do hlavných úloh dvoch priateľov obsadil hercov, ktorí sú pre komédiu ako stvorení - Lukáša Latináka a Adyho Hajdu. Dámsku časť zastupujú Anikó Vargová, Rebeka Poláková a Viktória Predanociová. .



Komédia spojí dva manželské páry v kolotoči nedorozumení, poloprávd a situácií, ktoré ak sa vás netýkajú, sú skutočne komické. Inak by ste umierali hrôzou. Hra plná podobných situácií je ale aj o chlapskom priateľstve, ktoré sa vie v prípade núdze nad mnohé veci povzniesť a možno tak trochu aj o ženskej tolerancii, ktorá v záujme dobrých rodinných vzťahov vždy príde.



Éric Assous je jedným z divácky najobľúbenejších autorov súčasnosti. Keď sa ho pýtali na recept úspechu jeho hier, okrem iného povedal : Úspech hry, to je zvláštna rovnováha medzi postavou a hercom a samozrejme dobrý dej, ktorý sa nezadýchava. Nemotá sa dokola, má nečakané zvraty, divadelné strety, koľko sa ich len dá vymyslieť. Už 200 rokov sa bez prestávky píšu hry o pároch, je to nevyčerpateľné. Existuje toľko tém, toľko liniek, na rozdiel od hier o jednotlivcoch.



Hru Môj dobrý kamarát v Štúdiu L+S pripravujú:



Preklad: Elena Flašková



Réžia: Jakub Nvota



Dramaturgia: Michaela Doleželová



Scéna a kostýmy: Diana Strauszová



