V Starom meste sú prvé polopodzemné kontajnery v Bratislave

BRATISLAVA 4. mája (WebNoviny.sk) – V hlavnom meste SR Bratislave sú prvé polopodzemné kontajnery, prvé stanovište je v mestskej štvrti Zuckermandel v bratislavskom Starom Meste. Na tomto mieste je päť kontajnerov, niektoré sú na zmesový odpad, ďalšie na triedený.



O kontajneroch na brífingu informovali primátor hlavného mesta SR Bratislavy Ivo Nesrovnal a generálny riaditeľ mestskej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) Branislav Cimerman.



"Najväčšou výhodou je estetický vzhľad stojiska. Nie je to žiadna klietka s kontajnermi, nie je to priestor, kde by vznikal neporiadok. To je to prvé, čo zaujme," spomenul pred novinármi Cimerman s tým, že v každom kontajneri je aj monitorovacie zariadenie, ktoré kontroluje jeho naplnenie. Spoločnosť k nim tak nemusí chodiť pravidelne, iba vtedy, keď bude treba.



Kontajnery na zmesový komunálny odpad, papier a plasty majú objem päť metrov kubických. Kontajner na sklo má objem tri metre kubické.



Polopodzemný kontajner tvorí zberné vrece, ktoré je v hĺbke približne 1,5 metra, telo šachty, plášť, oceľová konštrukcia s okom na vývoz, hlavné veko a veko plniaceho otvoru. Ako uvádza OLO, jeden polopodzemný kontajner s objemom päť metrov kubických nahradí šesť 1100 litrových kontajnerov a 55 120 litrových kontajnerov.



Osadenie kontajnerov trvalo osem dní



OLO tiež pripomína, že osadenie piatich polopodzemných kontajnerov v štvrti Zuckermandel trvalo osem dní.



Celkové náklady na jedno stanovište, kde je päť kontajnerov, sú približne 20-tisíc eur. To zahŕňalo vypracovanie projektu, dodanie a montáž piatich kusov kontajnerov, projektovú dokumentáciu, inžiniersku činnosť, stavebné práce, dodanie a montáž monitorovacieho zariadenia na kontrolu, či sú kontajnery plné.





Nádoby vyprázdňujú zo spodnej časti zberového vreca a tak otvor na hádzanie odpadu ostáva čistý. Manipulácia s kontajnerom pri vývoze je podľa spoločnosti OLO jednoduchá, čistá, hĺbka kontajnera znemožňuje ďalšie vyberanie jeho obsahu, čo bráni aj znečisťovaniu okolia. Ako ďalej pripomínajú, konštrukcia kontajnerov tiež bráni prístupu zvierat a hmyzu.



Okrem lokality Žižkova – Zuckermandel chce OLO ďalšie stanovištia takýchto kontajnerov v lokalitách Družicová 1 – 10 v Ružinove, na Budatínskej 17 v Petržalke a na Stavbárskej 34 – 38 a 40 – 42 v bratislavskej mestskej časti Vrakuňa.



