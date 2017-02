V Prahe sa zrazili dva kamióny a autobus s Holanďanmi

PRAHA 27. februára (WebNoviny.sk) - Osem ľudí utrpelo v pondelok zranenia, keď sa v Prahe v štvrti Kbely zrazili dva kamióny a autobus prepravujúci holandských turistov.



Najvážnejšie zranenia utrpel vodič autobusu, ktorý zostal zakliesnený vo vozidle a s ťažkým zranením dolných končatín ho previezli do nemocnice..



Zvyšných sedem osôb, ktoré utrpeli zranenia hlavy, horných končatín a hrudníka, boli holandskí turisti, pričom aj ich previezli do nemocnice, informovali české médiá.



Pri nehode, ktorej príčiny objasní až vyšetrovanie, podľa doterajších poznatkov najprv narazil vodič autobusu do brzdiaceho kamióna idúceho pred ním, následne do autobusu zozadu narazil ďalší kamión.